La historia de los niños republicanos de la Guerra Civil española que fueron enviados a Rusia y se encontraron con la Segunda Guerra Mundial

¿Por qué es importante? Fueron más de 3.000 menores, que no pudieron volver hasta 40 años después: "Vivíamos muy muy bien, pero cuando empezó la Segunda Guerra Mundial se fastidió todo y ya no pudimos volver".

Beatriz y Rosario fueron evacuadas a Rusia durante la Guerra Civil española. Beatriz, que tenía siete años, recuerda emocionada cómo su hermano mayor murió en el frente durante la Segunda Guerra Mundial. Trabajó desde los 17 años en una fábrica química y no regresó a España hasta 40 años después. Rosario, que partió con seis años, también vivió en Rusia hasta los 60 años, trabajando arduamente. Ambas, como otros niños de la guerra, recibían una pensión rusa que perdieron debido a las sanciones por la guerra en Ucrania. Francisco Lago, presidente de la Asociación Niños de Rusia, intenta mediar para recuperar estas pensiones. Seguridad Social y Exteriores trabajan en una solución.

Beatriz todavía guarda las fotos de cuando la evacuaron de la Guerra Civil española y la llevaron a Rusia. Se fue junto a sus dos hermanos y, al poco tiempo de estar allí, estalló la Segunda Guerra Mundial. Beatriz, que entonces tenía siete años, se emociona al recordar lo que le pasó.

Aunque los primeros años fueron buenos y los llevaban al cine y al teatro -a pesar de no entender aún el ruso-, enseguida estalló la Segunda Guerra Mundial y su hermano mayor "fue voluntario al frente y lo mataron". No los repatriaron hasta 40 años después y tuvo que trabajar muy duro. "Son años tan difíciles. Empecé a trabajar con 17 años en una fábrica química", ha explicado a laSexta.

Rosario fue también otra niña de la Guerra Civil, marchó con solo seis años también desde Asturias a Rusia. "Vivíamos muy muy bien, pero cuando empezó la Segunda Guerra Mundial se fastidió todo y ya no pudimos volver". Hasta 60 tuvo que quedarse ella, y también trabajó duro, lo que le dio a todos esos niños derecho a percibir una pensión rusa a su vuelta a España.

Una pensión que hace un año dejaron de percibir. Las sanciones por la guerra a Ucrania les han dejado atrapados: 300 euros que, para ellos, son vitales. Llevan toda la vida trabajando, en condiciones pésimas. Pasaron la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial y ahora también sufren esta última batalla.

Los padres de Paco eran asturianos, pero se conocieron siendo niños en Leningrado. Ahora, como presidente de la Asociación Niños de Rusia esta intentando mediar con el ministerio para recuperar las pensiones. "Hay un bloqueo, de Europa en realidad, hacia Rusia con motivo de la invasión de Ucrania y ellos son el daño colateral", ha explicado Francisco Lago.

Desde Seguridad Social aseguran que están trabajando con Exteriores para solucionarlo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.