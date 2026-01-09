Ahora

Parte del edificio derrumbado

Un muerto y al menos nueve heridos en una explosión en un edificio de Carabanchel (Madrid)

Los detalles La explosión se ha producido alrededor de las 16:00 de la tarde, momento en el que parte de un edificio en la calle Azcoitia se ha venido abajo tras el incidente.

Imagen de parte del edificio de Carabanchel (Madrid) afectado tras una explosión

Una persona ha fallecido y cuatro han sido rescatadas después de que se haya producido una explosión en una vivienda situada en la calle Azcoitia, en Carabanchel (Madrid), según ha confirmado Emergencias Madrid a través de una publicación en sus redes sociales.

El suceso ha ocurrido pasadas las 16:00 horas, momento en el que los vecinos del barrio han escuchado una explosión que ha provocado un pequeño derrumbe en el edificio en el que se ha producido tras colapsar el forjado de la cubierta de la cuarta planta, la última del edificio.

Tras ello, se han movilizado efectivos de Bomberos, sanitarios del Samur-Protección Civil y agentes de la Policía Municipal y Nacional que han llegado al lugar de los hechos y han podido rescatar a cuatro personas y atender a los nueve heridos, cuya cifra Emergencias Madrid ha confirmado a laSexta que se trata de ocho leves y uno menos grave que será trasladado a un centro hospitalario.

No obstante, también han confirmado el fallecimiento de una persona en el incidente.

