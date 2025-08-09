Un incendio en Chandrexa de Queixa, Ourense, avanza sin control y calcina 450 hectáreas

Los detalles La Consellería do Medio Rural ha tranquilizado a los vecinos asegurando que no existe ningún riesgo para las viviendas más cercanas.

Galicia enfrenta nuevamente incendios forestales, con un fuego iniciado en Chandrexa de Queixa que ha devastado 450 hectáreas. La Xunta informó que el incendio, en una zona de sierra, no representa riesgo para viviendas. Se han movilizado numerosos recursos, incluyendo brigadas y aviones, para combatir las llamas en medio de una ola de calor. En otras partes de Galicia, como Padrenda y Rairiz de Veiga, también se han registrado incendios. En Aranjuez, Madrid, 40 vecinos fueron evacuados por un incendio cercano, mientras en Córdoba, un fallo en una barredora causó un incendio en la mezquita, aunque ya fue extinguido.

Galicia vuelve a ser azotado por la llamas. Un incendio forestal se originaba este viernes minutos antes de las 16.00 horas en la localidad ourensana de Chandrexa de Queixa.

La Xunta de la comunidad informaba a las 21.30 horas que la dimensión del fuego era de 200 hectáreas y dos horas después, el número acendía a 300. La rapidez de su extensión ha causado que durante la noche, el terreno calcinado se ha duplicado llegando a unas 450 hectáreas.

Por su parte, la Consellería do Medio Rural ha tranquilizado a los vecinos asegurando que no existe ningún riesgo para las viviendas más cercanas ya que el incendio, que sigue activo y descontrolado, se ha declarado en una zona de sierra.

Hasta el lugar se han desplazado seis técnicos, 19 agentes, 26 brigadas, 16 motobombas, seis aviones, siete palas y dos unidades técnicas de apoyo.

El incendio ha llegado en plena ola de calor, algo que ha perjudicado las tareas de los efectivos que tratan de extinguir el fuego mediante un operativo. Un integrante de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Laza necesitó incluso ser evacuado tras sufrir a un golpe de calor.

Pero este no es el único incendio declarado en las últimas horas. Otros fuegos asolaban los municipios de Padrenda y Rairiz de Veiga, también en territorio gallego. Asimismo, ciudades del resto de España también se ha visto afectadas por las llamas, en algunos casos provocadas por pirómanos.

En Aranjuez, Madrid, 40 vecinos han sido evacuados por residir en una zona próxima a las llamas de un fuego originado durante la madrugada de este sábado y que sigue activo. Por otro lado, Córdobase mantenía con el corazón en un puño tras ver arder la famosa mezquita de la ciudad por un fallo en la batería de una barredora mecánica que desató el incendio. Aunque este último fuego fue extinguido, el techo de la capilla ha sufrido este sábado un derrumbe.