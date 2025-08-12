Puente frivoliza con los incendios: critica a Mañueco por seguir en Cádiz pese a que "la cosa está calentita" en Castilla y León

El contexto El PP ha respondido en tromba a las críticas de Puente llegando el mismo Feijóo a pedir a Sánchez públicamente que le cese por bromear con "el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas".

Choque político en plena ola de incendios en España. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha tachado de "sinvergüenzas" al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por "estar de farra" (divirtiéndose) durante los incendios que afectan a la comunidad.

"Uno no ha vuelto de Cádiz y el otro se va a Gijón a comer", criticaba Puente en referencia a las vacaciones de Mañueco y su consejero, respectivamente. Lo manifestaba en una serie de publicaciones en la red social 'X' este lunes, algunas de las cuáles ha terminado eliminando.

El exalcalde de Valladolid reprochaba inicialmente a Mañueco y a Suárez-Quiñones por encontrarse en Cádiz y Gijón hace cuatro días cuando comenzó el Cecopi, mientras "Castilla y León se quema". "Seguro que la fachosfera, para la que los rojos no podemos estar un sábado de agosto de vacaciones, está preparando ya el artículo correspondiente", denunciaba Puente.

Posteriormente, respondía a un mensaje del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntándole si Mañueco le había contado "qué tal el tiempo en Cádiz" y avisándole que en Castilla y León "está calentita la cosa". Esta última publicación del ministro desataba la reacción de los 'populares', que a través de su diputado Jaime de Olano han acusado a Puente de "cachondearse" de los incendios afeando que "el sanchismo es un estercolero ético".

"El que se cachondea de la comunidad que gobierna es tu compañero Mañueco. Y el estercolero eres tú, y los que te acompañan. Pero no ético. Estercolero a secas", respondía el ministro socialista a Olano.

"Dile a Mañueco que las vacaciones están sobrevaloradas. Que se vuelva de Cádiz a Castilla y León que se está quemando de arriba a abajo. Anda. Que igual a ti te hace caso", afeaba de nuevo Puente a Feijóo, en un tercer mensaje.

El PP pide a Sánchez que cese a Puente

Siguiendo con el cruce de acusaciones en redes sociales, Feijóo ha criticado que el ministro de Transportes bromee con "el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas".

"Si un ministro de mi Gobierno bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas sería cesado de manera inmediata", ha expresado el líder 'popular' en un mensaje en la red social 'X', quien ha reclamado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que, "ya que no les pide eficacia y honradez, debería pedir a su equipo "al menos sensibilidad y respeto ante el dolor de los españoles". "Es lo mínimo", ha escrito.