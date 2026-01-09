"¡Que me jubilen, coño!": el último limpiabotas del Palace desmiente la llamada del hotel y pide que le den su jubilación

Los detalles Luis afirma que se pusieron en contacto con él por WhatsApp y dos años después. "Tengo mi orgullo, prefiero estar aquí", cuenta tras varios años durmiendo en las calles de Madrid.

Luis se encuentra viviendo en la calle. Durmiendo a la intemperie. Soportando el gélido frío de Madrid desde hace ya varios inviernos. Desde que se quedó sin casa. Desde que se quedó sin dinero. Desde que en 2020 toda su vida quedó en un recuerdo. Desde que hace cinco años, con la pandemia, perdió su empleo en el lujoso Hotel Palace de la capital de España.

Desde entonces pasó de codearse con famosos, artistas y políticos a verse en la calle. De hablar con la alta alcurnia de la sociedad española a dormir en un saco. Él, mientras, le ha dejado un mensaje claro al hotel después de que estos supieran de la situación que atraviesa gracias a laSexta.

Porque el Palace se quedó en shock. Porque pidió conocer la situación del que fue su limpiabotas. Del que fue último limpiabotas de España. En palabras a laSexta, el hotel afirmó que le llamaron en repetidas ocasiones por petición del anterior director general pero que nunca descolgó el móvil. Uno que, al final, dejó de estar operativo.

"No fue así", ha dicho Luis. "Me mandaron un WhatsApp dos años después, pero tengo mi orgullo y prefiero estar aquí", ha afirmado, pidiendo una cosa después de años en la calle: "¡Que me jubilen, coño!"

"Si no necesito más que eso. La cita que tengo es para ver qué pasa con mi jubilación", ha expuesto sobre la opción de recibir unos 600 euros para poder pagar con ella una habitación y salir así de las calles.

Mientras, Luis sigue contando sus experiencias en el Palace. Entre ellas, la foto con Javier Arenas en 1994, que por aquel entonces era el presidente del PP en Andalucía: "Nos engaño un periodista, Paco Llata".

También habla del consuelo que la marquesa de Tejada buscaba en su conversación tras la muerte de su marido: "Doña Rosario, usted es de alta alcurnia. ¿Cómo viene a hablar conmigo que soy un simple limpiabotas? 'Me lo paso mejor contigo que con las marquesas', me dijo".

Todo fue en sus 32 años de limpiabotas. En sus 32 años de trabajo en el majestuoso Hotel Palace de Madrid. Unos que se ven lejanos ante el día a día que tiene durmiendo en la intemperie: "En un parque aquí al lado de la Puerta de Toledo, en una tienda de campaña y saco militar, que me abriga a 15 grados bajo cero".

Ahora, la vía de la esperanza. La jubilación, un dinero que podría suponer salir de la calle: "Mi trabajador social independiente del SAMUR me conseguiría una habitación. Cobraría el 20% de lo que cobré".

