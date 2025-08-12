Ahora

Alerta máxima en Galicia

El fuego cerca Ourense: las impactantes imágenes del fuego y el humo en la ciudad

Los detalles Las llamas avanzan cerca de Ourense, cubriendo la ciudad de humo y ceniza. La Xunta activa el nivel 2 de emergencia, moviliza a la UME y otros recursos e interrumpe el AVE entre Madrid y Galicia para proteger a la población.

Ourense está viviendo una jornada de mucha tensión. El fuego avanza rápidamente y se acerca peligrosamente a la ciudad, como muestran las imágenes que cientos de vecinos están compartiendo en redes sociales. En ellas se ve cómo una densa nube de humo negro cubre el cielo y cómo la ceniza empieza a caer sobre las calles, las terrazas y los coches, dejando claro que el incendio está muy cerca.

El alcalde Gonzalo Pérez Jácome ha compartido también varias imágenes y ha confirmado que el Concello de Orense ha dado luz verde para que los bomberos municipales colaboren de inmediato en los incendios de la provincia. Además, la ciudad está sufriendo cortes en el suministro eléctrico, un problema más que dificulta la situación.

El fuego ha llegado incluso a las vías del AVE, lo que ha obligado a suspender el tráfico entre Ourense y Taboadela. Esto afecta a los trenes que unen Galicia con Madrid y también a los que hacen el recorrido entre Santiago de Compostela y Ourense.

La Xunta de Galicia ha declarado el nivel 2 de emergencia en toda la provincia, ante la magnitud de los incendios, que ya han quemado más de 4.300 hectáreas. El incendio más grande está en Chandrexa de Queixa, donde el fuego lleva activo desde el viernes y ha arrasado unas 3.000 hectáreas, convirtiéndose en el mayor incendio del año en Galicia.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ya está en la zona para ayudar, pero la orografía montañosa complica el acceso de los equipos terrestres, por lo que dependen mucho de los medios aéreos para apagar las llamas.

Un efectivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la localidad de A Espasa, durante el incendio forestal que permanece activo en Chandrexa de Queixa (Ourense), este martes.Un efectivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la localidad de A Espasa, durante el incendio forestal que permanece activo en Chandrexa de Queixa (Ourense), este martes. EFE/Brais Lorenzo

Las imágenes que circulan por redes reflejan la gravedad de la situación: humo negro que se extiende por el cielo, ceniza cayendo sobre la ciudad y vecinos preocupados que siguen la evolución del fuego en directo. Las autoridades insisten en pedir tranquilidad, pero también mucha precaución, porque la situación sigue siendo muy complicada.

