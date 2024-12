Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense: "Me presentáis como el demonio, cuando soy la lista más vota y el pueblo me aprecia"

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana, ha anunciado que va a sustituir las habituales ruedas de prensa con periodistas por comparecencias en el canal de YouTube de una televisión local de su propiedad, debido a la supuesta "manipulación" que los informadores ejercen sobre él. Asimismo, el primer edil del consistorio orensano ha afirmado que "me presentáis como el demonio, cuando realmente he sido la lista más votada, porque el pueblo me aprecia por todas las cosas buenas que he hecho".

Previamente, la presentadora de Más Vale Tarde Cristina Pardo le había preguntado por este hecho y por las distintas acusaciones que pesan sobre él. Motivo por el cual ha reprendido a la periodista: "Mira, todo lo que acabas de decir es un ejemplo de la manipulación informativa, porque todo lo que has dicho es manipulación, es decir, de todo lo que has dicho no ha habido ni una sola condena, solamente hay una que todavía no es firme". Pardo se ha defendido asegurando que "yo no he manipulado nada, porque no he hablado de condenas", a lo que el alcalde ha contestado: "Sí, has dicho que estoy condenado por acoso".

"No estoy condenado, bueno escucha contra mí, ha habido 20 casos abiertos y se han cerrado todos, entonces todo lo que has dicho es un ejemplo de por qué no contesto a la prensa, porque manipulan información, como la has manipulado tú con esta forma de presentarme", ha añadido.