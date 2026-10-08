Última hora tras la muerte de Maricarmen | Minuto de silencio de Más Madrid antes del pleno del Ayuntamiento tras la negativa del PP

Más Madrid y PSOE secundan un minuto de silencio por Maricarmen ante falta de un homenaje institucional en Ayuntamiento Más Madrid y PSOE han secundado un minuto de silencio en memoria de Maricarmen Abascal, la octogenania desahuciada de la vivienda en la que residía desde hace 71 años, ante la falta de un homenaje institucional de este tipo al inicio del Pleno extraordinario celebrado este jueves en Cibeles. El Gobierno del PP no se ha pronunciado sobre el fallecimiento de la anciana aunque desde la izquierda han trasladado que 'los populares' les comunicaron, además del respeto por Maricarmen, que no habría minuto de silencio de manera formal en el Pleno por la "total instrumentalización" que les acusa de hacer con este caso. Europa Press Compartir en X

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Ada Colau, tras la muerte de Maricarmen: "Dolor y rabia" La exalcaldesa de Barcelona y una de las fundadoras de Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, ha asegurado esta mañana sentir "dolor y rabia" tras conocer la muerte de Maricarmen, que con 87 años fue desahuciada de la casa en la que había vivido prácticamente toda su vida y que ayer falleció, días después de ser expulsada de su casa. Colau ha trasladado el "pésame" a todas las personas próximas a Maricarmen, a quien ha asegurado que le deben "mucho". "Con 87 años, la angustia que ha vivido... puso el cuero para decir que todo el mundo merece una vida digna", ha señalado, en entrevista en TVE. Precisamente por lo que hizo, continúa, hay que "seguir luchando" y avanzar, llamando a la huelga general que está convocada para el 11 de noviembre. "He vivido cientos de desahucios", ha recordado, señalando que vivimos en un sistema que "cada día genera más desigualdad" y que Maricarmen no es la única: "Olga, Javier.. es la norma, no es una excepción". Compartir en X

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🔴 Minuto de silencio por Maricarmen Más Madrid ha celebrado un minuto de silencio en memoria por Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada de su vivienda que encendió las protestas en todo el país y que falleció ayer por la tarde en el hospital. Inicialmente, Más Madrid y PSOE habían tratado de celebrar el minuto de silencio durante el pleno, pero no contó con el apoyo del PP. Fuentes parlamentarias aseguraron a la cadena SER y elDiario.es que el Partido Popular no quería "contribuir a su utilización política para hacer una campaña interesada". Daniel Puchol Compartir en X

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