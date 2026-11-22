Sánchez exige a Ayuso revocar la orden de neutralidad docente tras compararla con el franquismo: "Es la represión volviendo a nuestras vidas"

¿Qué ha dicho? El presidente ha anunciado que el Gobierno enviará a la Comunidad de Madrid un requerimiento para "que revoque unas instrucciones que atentan contra uno de los derechos más importantes del profesorado".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado en sus redes sociales la orden de la Comunidad de Madrid que exige "neutralidad" a los docentes, comparándola con la censura del franquismo. Sánchez anunció que el Gobierno enviará un requerimiento a la comunidad liderada por Isabel Díaz Ayuso para revocar estas instrucciones, que considera atentan contra los derechos del profesorado. En su mensaje en X, el presidente incluyó imágenes comparativas: una del franquismo, mostrando un formulario de denuncia contra Antonio Benaiges, y otra actual, sugiriendo que Madrid pretende replicar esa censura en el siglo XXI.

"No es un fake, no es una exageración, es la represión volviendo a nuestras vidas". Son las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha comparado en sus redes sociales la orden del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la que exige "neutralidad" a los docentes con la censura del franquismo.

Así lo ha expresado el jefe del Ejecutivo en su perfil de X, en el que ha anunciado que el Gobierno enviará a la comunidad dirigida por la líder 'popular', Isabel Díaz Ayuso, un requerimiento para "que revoque unas instrucciones que atentan contra uno de los derechos más importantes del profesorado".

En un mensaje, el candidato a la Presidencia incluye dos imagenes. En una de ellas, se observa cómo se censuraba el comportamiento de Antonio Benaiges, maestro republicano y comunista: "Es un formulario de denuncia con el que el franquismo perseguía y censuraba la libertad ideológica".

En la segunda imagen muestra "el formulario con el que la Comunidad de Madrid pretende hacer lo mismo en pleno siglo XXI".

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