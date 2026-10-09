Grupos ultras irrumpen al grito de '¡Viva Franco!' en las protestas por la vivienda en Valencia e intentan agredir a acampantes pacíficos

Los detalles Los acampados mantienen la protesta pacífica pese a las provocaciones de grupos ultras, pero denuncian el miedo a posibles represalias fuera de la plaza: aseguran que deben salir en grupo para evitar ser identificados y agredidos.

En Valencia, cientos de personas acampan pacíficamente en la plaza del Ayuntamiento para exigir el derecho a una vivienda digna, mientras enfrentan provocaciones de grupos ultras que irrumpieron con gritos de "¡Viva Franco!" e insultos. Los manifestantes, aunque intimidados, no respondieron a las provocaciones, pero expresaron temor por posibles represalias fuera del área de protesta. Paralelamente, el movimiento ultra Patriam organizó una concentración en la plaza de la Reina, con alrededor de 50 personas, para protestar contra la acampada. La policía vigiló ambos eventos para evitar enfrentamientos, mientras los acampados establecieron un cordón de seguridad.

Mientras cientos de personas acampan en la plaza del Ayuntamiento de Valencia para reivindicar el derecho a una vivienda digna, grupos ultras han irrumpido este viernes por la mañana en el entorno de la protesta con gritos de "¡Viva Franco!", insultos y gestos intimidatorios, en un episodio que ha generado momentos de tensión entre los acampados.

Los manifestantes, que mantienen la acampada de forma pacífica, han optado por no responder a las provocaciones. Sin embargo, algunos reconocen que la presencia de estos grupos les genera miedo, especialmente por las posibles represalias fuera del espacio de protesta.

"Estamos acostumbrados. Es lo de siempre con la extrema derecha: la violencia está muy organizada. Hay miedo, no tanto por estar aquí, porque somos muchos, sino cuando sales fuera, a comprar. Siempre hay que ir en grupo porque, si te identifican, pueden perseguirte y pegarte una paliza", explica uno de los acampados a laSexta.

Otra participante reconoce que la situación le asusta y que le cuesta comprender que alguien pueda expresar "tanto odio y violencia".

Patriam concentró el jueves contra la acampada

La presencia de grupos de extrema derecha contra la acampada por la vivienda en Valencia no se limita a los incidentes de este viernes por la mañana. Ya el jueves, la plataforma ultra Patriam convocó una concentración contra la protesta, que reunió a unas 50 personas —38 durante la mayor parte del acto— en la plaza de la Reina.

La convocatoria estaba prevista inicialmente en la plaza del Ayuntamiento, donde se han instalado cerca de medio millar de tiendas de campaña para reivindicar el derecho a una vivienda digna. Sin embargo, se trasladó a la plaza de la Reina por motivos de seguridad, según fuentes policiales, siguiendo un protocolo similar al aplicado en Madrid para evitar que una concentración coincidiera con la acampada de la Puerta del Sol.

En las redes sociales, Patriam difundió un cartel en el que llamaba a concentrarse a las 18.00 horas y responsabilizaba a los acampados de que los actos del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, "no se vayan a poder celebrar de forma normal".

A la concentración acudieron varias decenas de jóvenes, muchos de ellos aparentemente menores de edad, vestidos en su mayoría de negro y portando banderas de España. El acto estuvo vigilado por varias unidades de la Policía Nacional y un helicóptero del mismo cuerpo.

Ante la posibilidad de enfrentamientos, simpatizantes de la acampada establecieron un cordón de seguridad formado por jóvenes vestidos de negro, con brazaletes rojos y mascarillas. El grupo exhibió una pancarta con el lema "Contra el fascismo, organización de clase".

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