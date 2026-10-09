El futuro de la acampada de Sol en el aire mientras las protestas por la vivienda continúan en Barcelona y Valencia

Los detalles Este viernes se ha celebrado una nueva asamblea en Sol para decidir la continuidad de la acampada. También se han planteado nuevas acciones, como la de ocupar más plazas de la capital.

Las manifestaciones por la vivienda y en memoria de Maricarmen continúan en España, con acampadas en varias ciudades. En Madrid, miles marcharon desde Sol hasta Sainz de Baranda, donde Maricarmen fue desahuciada, desatando protestas por el derecho a la vivienda. La acampada en Sol debate su continuidad, mientras organizan una huelga general para el 11 de noviembre. En Barcelona, se realizaron marchas en memoria de Maricarmen y Olga, con lemas contra los desahucios y la especulación. En Valencia, 2.000 personas se manifestaron por el derecho a la vivienda, enfrentándose a provocaciones de grupos ultras.

Las manifestaciones por la vivienda y en memoria de Maricarmen siguen celebrándose en toda España, aunque de momento está en el aire hasta cuándo aguantarán las acampadas instaladas en distintas ciudades del país.

Por un lado, en Madrid se hicieron los principales homenajes a Maricarmen el jueves, con miles de personas marchando por la capital desde Sol hasta Sainz de Baranda, de donde fue desahuciada el pasado 23 de septiembre, originando así las masivas protestas por el derecho a la vivienda.

En la acampada, ubicada en la Puerta del Sol, han debatido este viernes si continuar o disolverla. La asamblea de esta tarde ha reunido a menos personas de lo habitual. Gran parte del Sindicato de Inquilinas ha ido abandonando la acampada con el objetivo de centrar sus esfuerzos en organizar la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre.

Aunque no se sabe cuándo terminará, quienes quedan no han mostrado, de momento, ninguna intención de dejar la acampada. "Tenemos ganas de estar aquí, hay que consolidar medidas en la sociedad. Pero es importante que no se disuelva la actitud. Hay que votar en instaurar cosas en la sociedad que hemos creado, que es muy bonita, joder", han afirmado.

Más allá de si continuar o no, durante la reunión han planteado otros debates, como el de dejar utilizar las tiendas a las personas en situación de calle, a las que consideran como las mayores víctimas del problema de la vivienda. También, cómo acoger a la gente que llega y para la que ya falta espacio. Asimismo, han planteado ocupar más plazas para extender la lucha y reforzar su visibilidad.

Además, la acampada madrileña ha dividido la ciudad en cuatro nodos y cada día celebran asambleas para cada uno de ellos a las que asisten personas que no forman parte de la acampada. El objetivo es promover el asociacionismo en los barrios, más allá de la acampada, colaborando con organizaciones vecinales ya existentes.

Manifestación en Barcelona

Mientras se gesta todo este movimiento en Madrid, en otras ciudades como Barcelona o Valencia se han celebrado manifestaciones. En la ciudad condal han hecho una marcha por Maricarmen y Olga, la mujer que se suicidó tras ser desalojada del piso en el que vivía en L'Hospitalet de Llobregat.

Los manifestantes han portado pancartas con lemas como '¿Qué pasa, qué pasa?, que no tenemos casa', 'Ayuso, tu plan es un abuso' o 'Expropiemos a los rentistas'. Según el Sindicat de Llogateres, han asistido cerca de 20.000 personas, aunque la Guardia Urbana ha reducido la cifra a unas 3.000.

La plaza Universitat, en el centro de la capital catalana, ha sido el punto de partida del acto de protesta durante el que los activistas han coreado lemas como 'Maricarmen no te olvidamos', 'No son muertes, son asesinatos', 'No toleraremos ningún desahucio más' o 'Huelga, huelga, huelga general', en alusión a la convocatoria del próximo 11 de noviembre.

Tras partir de la plaza Universitat, los manifestantes han comenzado su recorrido por el centro de la ciudad, sin incidentes, y han cortado la Gran Via de les Corts Catalanes, entre las calles Aribau y Balmes. Han guardado un minuto de silencio en memoria de Maricarmen y han encendido las luces de sus móviles en su memoria. Posteriormente, han hecho sonar las llaves de sus casas al grito de "todas somos Maricarmen".

La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carmen Arcarazo, ha recordado que Maricarmen, símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda, "falleció en el hospital sin haber podido regresar a su casa" pero "luchó hasta su último aliento". Maricarmen, ha continuado, fue "la chispa" que ha permitido aprobar dos decretos que llevan su nombre, "ha tumbado a un Gobierno y ha inspirado una huelga general, que parece que será histórica".

Tensión en Valencia

En Valencia, cerca de 2.000 personas han acudido, según la Delegación del Gobierno, a la manifestación por el Día Oficial de la Comunitat, y en la que, entre otras cosas, se ha reclamado el derecho a la vivienda. Algunos de los asistentes han soltado globos contra Airbnb. También han hecho un casteller formado por personas con el puño en alto al grito de 'Viva la lucha de la clase obrera'.

Por la mañana, antes de la manifestación, se han vivido algunos momentos de tensión en la acampada de la plaza del Ayuntamiento de Valencia cuando grupos ultras han irrumpido en el entorno de la protesta con gritos de "¡Viva Franco!", insultos y gestos intimidatorios, en un episodio que ha generado momentos de tensión entre los acampados.

Los manifestantes, que mantienen la acampada de forma pacífica, han optado por no responder a las provocaciones. Sin embargo, algunos reconocen que la presencia de estos grupos les genera miedo, especialmente por las posibles represalias fuera del espacio de protesta.

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