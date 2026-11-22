Imagen de archivo de un rescate de un cayuco por Salvamento Marítimo

Los detalles La embarcación estaba compuesta de 74 personas en el que había cinco mujeres y tres menores y ha sido avistada este domingo a las 6:30 horario insular.

En las últimas 24 horas, dos cayucos han arribado a las costas de El Hierro tras cinco días sin actividad. El sábado por la mañana, una embarcación con 67 migrantes subsaharianos llegó a la isla, mientras que a primera hora del domingo, un segundo cayuco con 74 personas, incluyendo cinco mujeres y tres menores, también alcanzó la costa. Según RTVE, menos personas han requerido atención sanitaria en esta ocasión. Los migrantes serán trasladados al Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE). Estos eventos ocurren una semana después de un récord histórico en Canarias, con 1.488 migrantes rescatados en un solo día.

Tras cinco días sin actividad, dos cayucos han llegado a las costas de El Hierro en las últimas 24 horas. Si una primera embarcación que transportaba a 67 migrantes subsaharianos llegaba la mañana de este sábado, a primera hora del domingo ha sido un cayuco de 74 personas el que ha llegado a la isla.

Alrededor de las 6:30 horario insular, un cayuco con 74 personas en el que había cinco mujeres y tres menores han llegado a El Hierro, tal y como ha adelantado RTVE.

Según el citado medio, en esta ocasión y por el momento habría menos personas que han tenido que necesitar atención sanitaria. En principio, los migrantes que se encontraban en la embarcación irán al Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) que ha permanecido cerrado durante dos días.

Esta llegada se suma a la de este sábado, cuando Salvamento Marítimo y Guardia Civil localizaron un cayuco que transportaba a 67 migrantes subsaharianos, entre los que había cinco mujeres y cuatro menores de edad, a quienes se trasladó hasta El Hierro.

Una semana del récord histórico de llegadas

Precisamente, estos dos rescates se producen una semana después de que Canarias viviese una jornada histórica de rescates de migrantes en el Atlántico, con ocho barcos de Salvamento y la Guardia Civil movilizados para socorrer a 14 cayucos con 1.488 ocupantes, la cifra más alta en un solo día en los 32 años de historia la Ruta Canaria.

Esa cifra supera a las 1.461 personas que fueron rescatadas el 7 de noviembre de 2020, en aquel momento con el puerto de Arguineguín (Gran Canaria) como epicentro de las llegadas.

En ese operativo participaron seis embarcaciones de Salvamento Marítimo -Diphda, Acrux, Navia, Alpheratz, Mizar y Urania- y dos patrulleras de la Guardia Civil -la Río Tajo y la Río Guadiato-, con desembarcos fundamentalmente en El Hierro, pero también en Gran Canaria y Tenerife.

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