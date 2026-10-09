Viviendas vacías en España: representan el 14,4% del total y se concentran en la España vaciada

Los detalles Mientras encontrar un piso de alquiler es una carrera de obstáculos, el INE apunta a varias causas de las viviendas vacías: la despoblación, las herencias sin resolver y la falta de condiciones de habitabilidad. Ourense y Lugo destacan entre las provincias más afectadas.

España cuenta con casi cuatro millones de viviendas vacías, representando el 14,4% del parque inmobiliario, según el INE. Mientras en ciudades como Santiago de Compostela el alquiler es complicado, en municipios despoblados como Cuntis, Pontevedra, casi el 80% de las viviendas están deshabitadas. El INE clasifica las viviendas según su consumo eléctrico, distinguiendo entre vacías, de uso esporádico y con bajo consumo. La despoblación y el envejecimiento contribuyen a este fenómeno, aunque también influyen herencias pendientes y el temor a alquilar por miedo a impagos, desperfectos y ocupación ilegal. Ourense y Lugo destacan por su alta proporción de inmuebles vacíos.

España tiene casi cuatro millones de viviendas vacías. Representan el 14,4% del parque inmobiliario, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Mientras encontrar un piso de alquiler se ha convertido en una carrera de obstáculos en ciudades como Santiago de Compostela, miles de casas permanecen cerradas en municipios afectados por la despoblación. El caso de Cuntis, en Pontevedra, ilustra esa paradoja: casi ocho de cada diez viviendas están deshabitadas.

El INE clasifica las viviendas a partir de su consumo eléctrico y distingue entre inmuebles vacíos, viviendas de uso esporádico y viviendas con muy bajo consumo. No todas las casas que apenas gastan electricidad están deshabitadas: algunas se utilizan únicamente durante las vacaciones o en fechas señaladas.

Una segunda residencia a la que sus propietarios acuden en verano, por ejemplo, entra en la categoría de uso esporádico. Una casa familiar que solo abre sus puertas en Navidad puede registrar un consumo muy bajo durante el resto del año. Las viviendas vacías, en cambio, presentan un consumo eléctrico nulo o prácticamente inexistente, de acuerdo con los criterios estadísticos empleados.

La distribución territorial ayuda a entender parte del fenómeno. Muchas de estas viviendas se encuentran en zonas rurales que llevan años perdiendo población. La falta de habitantes, el envejecimiento y la salida de los jóvenes contribuyen a que una parte del parque inmobiliario quede sin uso.

Pero la despoblación no explica todos los casos. También hay casas pendientes de una herencia, inmuebles cuyos propietarios no consiguen ponerse de acuerdo sobre si venderlos o alquilarlos y viviendas que necesitan reformas para poder ser habitadas.

A estas razones se suma otra que aparece en los testimonios recogidos: el temor de algunos propietarios a poner sus casas en alquiler. Entre sus preocupaciones mencionan los impagos, los posibles desperfectos y la ocupación ilegal. Se trata de motivos que relatan los ciudadanos consultados, pero que no permiten determinar cuántas viviendas permanecen vacías por esa causa.

"Puede que haya miedo a los inquilinos, a los destrozos que puedan hacer y a que después dejen de pagar. Con todo lo que se oye sobre la okupación, pienso que la gente tiene miedo de que le destrocen la casa", cuenta una de las personas entrevistadas.

El Banco de España advierte de que la construcción de viviendas avanza más despacio de lo previsto

Sin embargo, las dificultades para acceder a una vivienda no se explican únicamente por la existencia de inmuebles vacíos que no salen al mercado. A este problema se suma la falta de nuevas viviendas para responder a una demanda que sigue creciendo. El Banco de España advierte de que la construcción residencial avanza de forma más moderada de lo previsto, lo que dificulta reducir el desequilibrio entre la oferta y las necesidades de los nuevos hogares.

Uno de los principales obstáculos es la falta de mano de obra. Casi el 60% de las empresas constructoras tiene dificultades para encontrar trabajadores, una situación que limita su capacidad para levantar nuevas viviendas. A ello se suma la lentitud de los trámites administrativos y urbanísticos, que retrasa el desarrollo de nuevos proyectos.

El desequilibrio se refleja en las estimaciones del organismo: el déficit de viviendas para atender la creación de nuevos hogares ronda las 750.000 unidades y podría acercarse al millón. La vivienda protegida puede contribuir a reducir esa brecha, aunque para que sus efectos empiecen a notarse a partir de 2027, las administraciones tendrían que acelerar sus programas de construcción.

Ourense y Lugo, entre las provincias con más viviendas vacías

El mapa de la vivienda deshabitada dibuja una España muy desigual. Ourense destaca por la elevada proporción de inmuebles vacíos: alrededor de cuatro de cada diez viviendas, según los datos analizados. Lugo se sitúa también cerca de ese nivel.

Otras provincias, como León, Zamora, Segovia, Soria, Teruel, Cuenca y Ciudad Real, registran porcentajes de entre el 25% y el 30%, según los datos analizados.

La distribución geográfica vuelve a poner el foco en la España vaciada. En muchos de estos territorios, la pérdida de población y el envejecimiento demográfico contribuyen a que numerosas viviendas permanezcan sin uso. No obstante, la despoblación es una de las explicaciones del fenómeno, no necesariamente la causa de cada vivienda vacía.

Cuntis: casi el 80% de las viviendas están deshabitadas

La situación adquiere una dimensión especialmente llamativa en Cuntis, una localidad de Pontevedra situada a unos 30 kilómetros de Santiago de Compostela.

La capital gallega es una ciudad universitaria en la que encontrar una habitación o una vivienda de alquiler puede resultar complicado. Sin embargo, a poca distancia, en Cuntis, abundan las casas vacías.

Los datos reflejan un fuerte contraste: de un total de 2.690 viviendas, 2.070 están deshabitadas. Esto significa que aproximadamente el 77% del parque residencial está vacío. Dicho de otro modo, casi ocho de cada diez viviendas no están habitadas.

La situación también llama la atención al observar la oferta inmobiliaria. En una consulta realizada en uno de los principales portales inmobiliarios de España, se encontraron únicamente 34 anuncios de viviendas en venta y ninguno de alquiler.

Ante esta situación, los vecinos señalan distintas razones. Algunas viviendas proceden de herencias cuyos beneficiarios todavía no han llegado a un acuerdo. En otros casos, explican, los propietarios tienen miedo de alquilar por los posibles problemas con los inquilinos, los impagos, los desperfectos o la ocupación ilegal.

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