Junts, PP, Vox y UPN tumban los decretos de vivienda y alimentan el escenario de adelanto electoral

Los detalles El primero de los decretos ha recibidod 178 noes frente a 172 síes y ninguna abtención mientras que el segundo tanmbién ha recibicido el rechazo de Coalición Canaria con 184 noes, 165 síez y 0 abstenciones. Mientras tanto, los acampados se concentrarán en Sol.

En una jornada histórica en el Congreso, las medidas de vivienda propuestas por el Gobierno de coalición fueron rechazadas por PP, Vox, Junts y UPN. Los dos decretos, que incluían prórrogas de alquileres y restricciones a fondos buitre, no lograron la aprobación necesaria. La votación del primer decreto recibió 178 noes frente a 172 síes, mientras que el segundo obtuvo 184 noes y 165 síes. Las protestas en la calle reflejan el descontento social, con manifestaciones planeadas en más de 50 ciudades. El fracaso parlamentario ha generado especulaciones sobre un posible adelanto electoral, aunque el presidente Sánchez aún no ha tomado una decisión.

Jornada histórica en el Congreso. Derecha y ultraderecha han tumbado las medidas sobre vivienda aprobadas en el Consejo de Ministros. PP, Vox, Junts y UPN han votado 'no' a los dos decretos con los que el Gobierno de coalición pretendía dar respuesta al clamor social por la crisis de la vivienda. Se quedan en nada medidas como la prórroga de los alquileres o el IVA a los pisos turísticos, los beneficios fiscales a caseros y el coto a las compras abusivas de los fondos buitre.

PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Compromís, BNG, Podemos, PNV y Coalición Canaria han votado a favor del primer decreto, pero no ha sido suficiente ya que ha recibido 178 noes frente a 172 síes y ninguna abtención. El segundo decreto, que incluía la prórroga automática y sucesiva de los contratos de alquiler por cinco años, y que desde un principio tenía mucho más difícil su aprobación, ha cumplido con los pronósticos y ha caído también con 184 noes, 165 síez y 0 abstenciones. En la calle, por su parte, los manifestantes de Sol ya han anunciado que seguirán las movilizaciones.

La jornada comenzaba con una ovación de la bancada socialista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no hacía declaraciones a su llegada al hemiciclo.

Ya en su discurso para defender el primer decreto, la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, instaba a Junts a mover su posición a una abstención porque recoge "el 90% de sus peticiones". Así, ofrecía a los independentistas tramitarlo después como un proyecto de ley para introducir los cambios que consideren oportunos.

Rodríguez también acusaba al PP de ser "la peor derecha de toda Europa", reclamando la responsabilidad de la Cámara para dar respuesta a un "clamor social": el acceso a la vivienda. "Resulta muy difícil poner una sola excusa para rechazar este texto", apuntaba la ministra llamando a "poner pie en pared a la especulación que nos roba nuestras vidas y nuestras ciudades".

Desde Junts, Míriam Nogueras justificaba el 'no' de sus siete diputados acusando al Ejecutivo de alentar "mentiras" y de "alimentar una esperanza que todos ustedes saben que estos reales decretos no recogen". "La gente no se merece cualquier decreto", insistía reivindicando trabajar en un nuevo texto.

Las caras de estupor en la bancada del Gobierno lo decían todo tras días de negociación. El presidente del Gobierno ni siquiera escuchaba desde el hemiciclo la intervención de Nogueras. Y desde la tribuna, Gabriel Rufián (ERC) ondeaba un billete de 50 euros para acusar a los de Puigdemont de seguir es "única bandera", la del dinero.

"Por qué era el decreto de Junts hace 48 horas y ahora votan en contra. ¿Quién ha llamado a quién?", espetaba el republicano catalán acusando a Junts de responder a intereses particulares. "Ustedes aquí no están votando, están pagando una deuda", señalaba Rufián instando a los medios a que publiquen información sobre "sus empresas inmobiliarias". "Es objetivamente denunciable, censurable, que sus intereses particulares puteen a miles de personas", sentenciaba.

Por su parte, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, cargaba fuertemente también contra PP, Vox y Junts. "Ustedes no defienden a los españoles, ustedes defienden a los ricos. No tienen bandera ni vergüenza", ha espetado desde la tribuna de la Cámara Baja, donde ha asegurado que "quien suba aquí a expresar sus argumentos para oponerse debería revelar públicamente con quién se ha reunido y quién le ha llamado en las últimas semanas".

"Lo de hoy es defender a una oligarquía internacional que está extrayendo las rentas del salario ganado con el esfuerzo de las clases trabajadoras en este país para repartírselo como dividendos y ni siquiera tributar en España por ese dinero", ha continuado. "Votar que no hoy a estos decretos es defender el interés de esa oligarquía y es darle la espalda a tu pueblo", ha agregado.

Cientos de manifestantes claman por el derecho a la vivienda ante el Congreso

Mientras en el interior del Congreso los parlamentarios justificaban sus posiciones sobre los decretos de vivienda, el clamor social crecía ante los leones.

Cientos de personas protestaban por el acceso a una vivienda digna, por el fin de la especulación con un derecho fundamental, contra los desahucio y contra los abusos de los fondos buitre.

Y la lucha no termina este viernes. El Sindicato de Inquilinas anunciaba por la mañana movilizaciones en más de 50 ciudades para el sábado, en una paso que el colectivo ve como un avance "hacia la huelga general".

"Hoy el Congreso tenía la responsabilidad de escuchar la oleada de protestas y aprobar unas medidas de mínimos. Mañana, la sociedad española saldrá a las calles para responder”, señalaban en un comunicado. En Madrid, Salamanca, León y Santiago de Compostela, entre otras, alzarán la voz a mediodía del sábado. En otras ciudades como A Coruña, Albacete, Alicante, Bilbao, Granada, Logroño y Málaga saldrán a la calle la tarde.

El sindicato dejaba claro en su comunicado que hay "una desconexión irreparable entre lo que quiere la gente y lo que votan los partidos en un Congreso secuestrado por el rentismo". Y denunciaba la "sordera ante las demandas de la calle" al tumbar unos decretos que, aunque "no eran suficientes" sí incluían mejoras para la ciudadanía.

La jornada, bajo la sombra de un adelanto electoral

Con este fracaso parlamentario, la pregunta que cobraba fuerza es si el presidente Sánchez activará el botón del adelanto electoral. A estas horas, laSexta puede confirmar que el presidente ha consultado a su entorno más cercano esa posibilidad. No obstante, desde Moncloa quieren gestionar sus propios tiempos y ver cómo respira la calle tras la caída de los dos decretos.

Miembros del Gobierno no descartan ningún escenario y reconocían que la situación es "insostenible" y que no se puede seguir así la legislatura. Pero Sánchez todavía no ha tomado ninguna decisión.

"Ha llegado la hora de la verdad", escribía el presidente en su cuenta de X tras conocer que Junts tumbaría sus dos decretos de vivienda. Un voto decía el jefe del Ejecutivo que "les retratará ante generaciones enteras", señalando también a PP y a Vox.

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