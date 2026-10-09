La mayoría de España quiere que las viviendas sean para vivir: "El 70% está a favor de intervenir en el mercado y regularlo"

¿La vivienda es un bien de primera necesidad o un bien de mercado? laSexta Columna hace a expertos económicos y al Sindicato de Inquilinas la pregunta clave para entender la crisis de la vivienda.

Con los precios de la vivienda disparados, [[LINK:INTERNO|||Article|||6ac7215aad9fc300077d50a3|||la indignación ha prendido en la calle]]. "La población quiere otra política de vivienda. Más de un 70% de la población está a favor de intervenir en el mercado y regularlo por ley frente al 20% que dice que no, que hay que dejar que el mercado se regule solo", comenta Javier Gil, investigador del CSIC.

Gil señala que los datos dicen que entre los votantes de izquierdas esas medidas tienen un apoyo de más de 80%, pero que entre los votantes de Vox y del Partido Popular también son apoyadas por más del 50%.

En España una mayoría ya quiere que lo humano valga más que el beneficio económico. José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra entiende que la vivienda sea un bien de primera necesidad, pero considera que para acceder a ella "alguien tiene que construirla, y nadie lo va a hacer a pérdidas".

Por ello, Javier Burón, gerente de la empresa pública de vivienda de Navarra, cree que se debe crear un espacio intermedio "de privados que deciden ganar poco, pero ganarlo seguramente a largo plazo y que colaboran con la administración, pero no son un servicio público".

Victoria Racu, del Sindicato de Inquilinas, defiende con rotundidad que "tenemos que pasar a una nueva fase en la que tengamos muy claro que las viviendas son para vivir".

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