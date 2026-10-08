María Estévez desvela que su madre "conocía mucho a Maricarmen": "La abandonó el marido y tuvo una vida muy solitaria"

María Estévez analiza en Más Vale Tarde el impacto internacional de la muerte de Maricarmen y explica que su madre fue vecina suya y que tuvo trato muy cercano con ella: "Vino con mi madre a la presentación de uno de mis libros".

María Estévez analiza en Más Vale Tarde el impacto internacional del fallecimiento de Maricarmen, pero también para contar que su madre era vecina de esta mujer de 87 años cuyo desahucio se ha convertido en símbolo de las protestas por la vivienda.

"Mi madre conocía mucho a Maricarmen", explica la corresponsal de laSexta en Los Ángeles, que cuenta que los padres de Maricarmen tenían una lechería en la calle Sáenz de Baranda, donde Maricarmen estuvo trabajando hasta que encontró otro empleo.

"Maricarmen vino con mi madre a la presentación de uno de mis libros", afirma María, que apunta que la mujer era muy amiga de la mejor amiga de su madre porque "vivían en el mismo edificio puerta con puerta".

Sobre los vecinos que afirman que Maricarmen era "desagradable", la periodista asegura que "hay quien habla mejor y quien habla menos mejor, pero es un barrio y, como en Las Vegas, hay que escuchar a quien hay que escuchar y todo el mundo tiene una opinión, que se exageran y llevan de aquí para allá".

Sobre Maricarmen, explica que "vivió mucho tiempo con su madre, la abandonó el marido y tuvo una vida muy solitaria. La cuidaba la gente del barrio".

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