Así pusieron Mariano Rajoy y Luis de Guindos la 'alfombra roja' a los fondos de inversión extranjeros para comprar vivienda en España

"Lo que estamos viviendo ahora no es un efecto indeseado de decisiones políticas o económicas, es el efecto deseado. Ahora mismo este modelo está generando muchísimos beneficios para una minoría de actores", afirma Javier Gil, investigador del CSIC.

Un día cualquiera de 2016, el ministro Luis de Guindos presume de haber evitado el rescate económico de España, mientras su jefe, Mariano Rajoy, lejos de atender la historia decide centrarse en cómo conseguir comerse su boli.

Rajoy estaba tranquilo y a lo suyo, porque de la burbuja inmobiliaria se encargaba de Guindos. Con la banca sufriendo la bajada en masa del precio de la vivienda, tocaba sanear el sector bancario para, según el ministro, "digerir las consecuencias de los excesos del sector inmobiliario".

Para obtener financiación aquel ministro, que había sido presidente de Lehman Brothers en España, extendió una 'alfombra roja' a los fondos de inversión extranjeros para comprar las viviendas en manos de los bancos.

Esa 'alfombra roja' para que los fondos buitre extranjeros compraran vivienda fue quitar los impuestos sobre los beneficios a las denominadas Socimi, grupos de inversión en activos inmobiliarios.

En aquella época, con el país en shock, en el tapete especulador se colaron grandes desventajas para los inquilinos en una nueva ley, entre ellos reducir los años de contrato de cinco a tres o quitar el derecho de tanteo y retracto que, explica Gil, permitía tener "derecho a comprarla por el mismo precio y quedarte con la vivienda".

Esta cláusula se retira porque, apunta Gil, "el objetivo es que los fondos puedan empezar a comercializar viviendas en España en paquetes de 200, 500, 1.000 y los inquilinos son un problema para la especulación".

En pocos años fondos de inversión como Blackstone compran casi medio millón de viviendas, hogares que pueden comprar barato y vender caro. El mercado inmobiliario español volvía a ser un negocio competitivo. A de Guindos lo que es de Guindos.

"El objetivo era que pasara lo que ha pasado", afirma Gil, para el que "lo que estamos viviendo ahora no es un efecto indeseado de decisiones políticas o económicas, es el efecto deseado. Ahora mismo este modelo está generando muchísimos beneficios para una minoría de actores".

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