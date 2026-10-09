El modelo cooperativo de vivienda que ya empieza a andar en Navarra: edificio público, pero el inquilino lo usa como si fuera propietario

Javier Burón, gerente de la empresa pública de vivienda del Gobierno de Navarra, explica a laSexta Columna en qué consiste esta iniciativa que involucra a ayuntamientos, Administración foral y grupos de cooperativistas donde el inquilino deja de temer que le echen o le suban el alquiler.

"El hecho de que haya personas que digan: 'Nosotros nos constituimos en cooperativa, invertimos dinero en vivienda para solucionar nuestro problema, pero si colaboramos con la administración garantizamos que se va a utilizar suelo y algunos otros recursos públicos de manera no especulativa para generar vivienda a precio de coste y además se genera un proveedor de vivienda social y asequible privado que trabaja con la administración', eso es positivo".

Esto lo afirma Javier Burón, que como gerente de la empresa pública de vivienda del Gobierno de Navarra lucha para importar algunas de las iniciativas de éxito en materia de vivienda que ya funcionan en Europa.

En Navarra hace tiempo que sí aplican la ley estatal. De hecho, la vicepresidenta del Gobierno navarro aseguraba que el drama de Maricarmen no habría podido ocurrir en su comunidad autónoma, ya que allí han declarado zona de mercado tensionado y "los precios están topados".

Allí además están impulsando un modelo de cooperativas donde el edificio es público, pero el inquilino lo usa como si fuera el propietario, sin miedo a que le echen de casa o le suban el alquiler.

Burón explica que ya están trabajando con cerca de una veintena de ayuntamientos, así como con la Administración foral y grupos de cooperativistas. "Todavía no hay ningún proyecto en obras, pero hay suficiente agua en la piscina sabiendo que hay suelo municipal o foral, que hay subvenciones forales y que el Gobierno de Navarra le ha encargado a Nasuvinsa, mi empresa, que seamos asistencia técnica a ayuntamientos y grupos de cooperativistas, con lo cual, poco a poco iremos desarrollando una capacidad aquí en Navarra", afirma.

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