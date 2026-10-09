Alfonso Serrano asegura que se está creando un "falso debate" por la crisis de vivienda: "Hay que dar seguridad al propietario"

¿Qué ha dicho? La mano derecha de Ayuso ha asegurado en ARV que "no es suficiente" dar "ayudas e incentivar fiscalmente al propietario" y ha insistido en que "también hay que darle seguridad".

Alfonso Serrano, Secretario General del Partido Popular en Madrid, ha declarado en Al Rojo Vivo que se está generando un "falso debate" en torno a la crisis de vivienda. Serrano argumenta que el foco se ha puesto injustamente en los fondos de inversión, cuando en realidad el 95% del parque de alquiler en España pertenece a pequeños propietarios. Según él, el problema radica en la falta de seguridad para los propietarios y en la necesidad de que las comunidades autónomas asuman sus responsabilidades. Criticó al gobierno por no gestionar adecuadamente la vivienda, dificultando el acceso al alquiler para personas humildes y trabajadoras.

El Secretario General del Partido Popular en Madrid y la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, ha asegurado este viernes en una entrevista en Al Rojo Vivo que se está creando un "falso debate" por la crisis de vivienda.

"Se está creando un falso debate. Aquí se pone el foco en los fondos de inversión, que a veces son buenos si el gobierno los contrata y son malos si compran viviendas. Cuando en España el 95% del parque de alquiler está en manos de pequeños propietarios que tienen una, dos o tres viviendas y solo el 4% está en fondos de inversión", ha señalado.

Así, según Serrano, el "problema es que hay que dar no solo ayudas e incentivar fiscalmente al propietario, que aquí en Madrid lo hemos hecho 14 veces. Eso no es suficiente. Lo que hay que hacer es también dar seguridad al propietario y desde luego no cargar en los propietarios una responsabilidad que sí tiene que ser de las comunidades autónomas".

"Ayuntamiento y Comunidad de Madrid han dado soluciones habitacionales a personas en situación de vulnerabilidad cuando han sido desahuciadas de sus casas. Para eso también están las administraciones. Y en el caso de Maricarmen también se intentó todo. Y cuando ya no hubo acuerdo, al final las partes se pusieron de acuerdo en que el Ayuntamiento mediara. Y por fin se encontró una solución", ha señalado.

De esta manera, Serrano ha criticado que "lo que no puede ser es que tengamos un gobierno que dice que no tiene competencias en vivienda, pero tiene un Ministerio de vivienda, saca un decreto de vivienda que no funciona". Es más, según el 'popular' los decretos de vivienda que han aprobado el Consejo de Ministros lo que "están haciendo es dificultar todavía más el acceso al alquiler de quienes a día de hoy, gente humilde y gente trabajadora está buscando una vivienda de alquiler".

Preguntado por las "amenazas" de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, que el PP de Madrid ha denunciado, Serrano ha asegurado que "ayer se traspasó una línea muy grave".

"Estamos hablando de que la portavoz de uno de los partidos que está instigando una ocupación ilegal en la Puerta del Sol, una ocupación en la que se están vertiendo amenazas contra los dirigentes de mi propio partido, resulta que suelta algo tan bruto como "no habrá paz en las calles" y el portavoz de mi grupo parlamentario le instó directamente y le preguntó si nos estaba amenazando y ella lo afirmó. Ahora que recule lo que quiera, la denuncia ya está puesta y yo respeto mucho el trabajo de la Policía", ha señalado.

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