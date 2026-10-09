Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas: "Tenemos datos escandalosos de diputados que tienen más de 40 viviendas"

laSexta Columna analiza cuántos diputados en el Congreso tienen ingresos por alquiler de algún tipo de inmueble. "Hay multipropietarios y después gente que incluso tiene participaciones o controla sociedades inmobiliarias", afirma Javier Burón.

Tras la caída de los dos decretos sobre vivienda en el Congreso con los votos en contra de Junts, PP y Vox, Gabriel Rufián acusaba a los diputados de Junts de manchar su voto con intereses económicos: "Que ustedes tienen intereses inmobiliarios lo sabe todo el mundo... y que según quién le paga, según qué a según quién... también".

Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, afirma que tienen "datos escandalosos de diputados que tienen más de 40 viviendas o diputados que son rentistas": "Es una desconexión total y absoluta de lo que sufrimos la mayoría de personas de este país que tenemos que sobrevivir con 300, 400, con 500 euros después de pagar el alquiler", comenta.

laSexta Columna mira los datos de las declaraciones de bienes de los diputados. En Sumar, solo uno de sus 26 parlamentarios tiene ingresos por alquiler de algún tiempo de inmueble. En el caso de Junts, son tres de los siete. Vox tiene seis de 32, PSOE 19 de 121 y el que más, el PP, con 27 de 137.

Javier Burón, director gerente de la empresa pública de vivienda de Navarra, apunta que en el Congreso "hay multipropietarios y después hay gente que incluso tiene participaciones o controla sociedades inmobiliarias", algo que no le parece raro. Sin embargo, defiende que "habría que hacer más transparencia sobre quién tiene qué y quién vota qué", y lo que es más importante, "qué llamadas de teléfono reciben sus grupos parlamentarios"

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