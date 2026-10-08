Odio, burlas, insultos y hasta mentiras de los políticos contra Maricarmen: una deshumanización que une a derecha y ultraderecha

Los detalles Una de las primeras políticas en ironizar con su caso fue Ayuso, quien llegó a decir: "Que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella".

La historia de Maricarmen Abascal, quien falleció tras ser desahuciada, ha desatado una ola de odio, burlas e insultos. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ironizó sobre su caso, y tras su muerte, acusó al PSOE de usar políticamente a Maricarmen, omitiendo que ella también culpaba al Gobierno y a la Comunidad. Además, el concejal del PP de Benalmádena, José Luis Bergillos, insultó gravemente a Maricarmen. La ultraderecha y sus aliados han difundido teorías conspirativas, mientras que figuras mediáticas han lanzado declaraciones vergonzosas contra la mujer de 87 años.

Hay quien en la historia de Maricarmen Abascal, quien murió este miércoles tras ser desahuciada dos semanas antes, ha visto motivos para volcar odio, burlas, insultos y hasta mentiras. Pasó cuando a la mujer, de 87 años, la sacaron de su casa, pero ha sido insoportable cuando se ha conocido su muerte.

Tras el desahucio de Maricarmen, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue una de las primeras políticas en ironizar con su caso. "Que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella", llegó a decir el pasado 28 de septiembre.

Tras su fallecimiento, este jueves no ha tenido ni un gesto de empatía. Pero sí ha acusado al PSOE de utilizar políticamente a Maricarmen. "Cuando le preguntan '¿a quién responsabilizas tú de todo lo que está pasando?'. Y dice ella, con toda claridad, 'a Pedro Sánchez'", ha dicho en la Asamblea de Madrid.

Aunque ella también la utiliza mutilando sus palabras. Porque Maricarmen no solo culpaba al presidente del Gobierno. "Ni el Gobierno, ni la Comunidad, ni Almeida, ni Ayuso. Nadie, nadie, nadie. No han hecho ni caso", dijo el pasado 24 de septiembre en una entrevista en El Intermedio.

Mientras unos mutilan sus palabras, otros directamente la insultan, como el concejal del PP de Vivienda de Benalmádena, José Luis Bergillos. "Este concejal empezó a perder los papeles [...] hasta que llegó a decir 'Maricarmen es una puta sinvergüenza'", ha revelado Enrique Pablo Centella, portavoz de IU-Podemos en el Ayuntamiento.

"Queríamos que constara en acta y el concejal, en un acto de gallardía, dijo que sí, que constara en acta", ha explicado Víctor Navas, candidato del PSOE a la alcaldía de Benalmádena.

Una deshumanización a la que la ultraderecha y sus satélites también se han unido. "Están tan enfermos que son capaces de haberla asesinado ellos y culpar a la derecha para evitar perder el poder el 29N", escribió en redes el agitador ultra Vito Quiles .

Por ese mensaje, donde habla también de aniquilar a "los zurdos de mierda", ha sido denunciado. Así se ha hecho eco de una teoría que uno el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch ha dejado caer pidiendo una autopsia. "El numerito de la Maricarmen, que tiene más cara que un saco de euros", pronunció el periodista Federico Jiménez Losantos.

Todas estas son declaraciones, políticas y mediáticas, contra una mujer de 87 años desahuciada completamente vergonzosas. Como las del periodista Chapu Apaolaza diciendo que Maricarmen fue seleccionada en un casting por el Gobierno para dejar a un lado Ceuta. Además, ha dicho "la necesitaban mártir".

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