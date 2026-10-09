Morodo, sobre el minuto de silencio por Maricarmen de la política: "La imagen que transmites si no estás es de que no empatizas con la muerte de una anciana"

La subdirectora de 'La Razón' cree que "es evidente que hay una operación política por parte de la izquierda para rentabilizar esto".

Carmen Morodo, subdirectora de 'La Razón', ha expresado su opinión en Al Rojo Vivo sobre los minutos de silencio que el mundo de la política ha hecho por Maricarmen y sobre quienes lo han vetado. "Creo que tienes que estar ahí, tú tienes la obligación. Yo simpatizo más con lo que se ha hecho en la Comunidad Valenciana que con lo que se ha hecho en la Comunidad de Madrid", ha manifestado la periodista.

En este sentido, Morodo ha subrayado que "la imagen que tú trasladas a la ciudadanía si no lo haces es de que no empatizas con la muerte de una anciana, que aunque puedas decir que hay más desahucios, que hay más víctimas, que hay muchos más casos y que se han seguido produciendo durante el Gobierno socialista, al final se ha convertido en un símbolo". "Y ese símbolo, aunque también hay una realidad que hemos conocido, relacionada con ese símbolo, tú no lo vas a anular una vez que para el imaginario popular es un icono de la crisis de vivienda", ha añadido.

Sin embargo, la subdirectora de 'La Razón' considera que "es evidente que hay una operación política por parte de la izquierda para rentabilizar esto". "Esa operación existe, no se puede la izquierda quitar de en medio lo que tiene que ver con sus responsabilidades de cada una de las administraciones en la situación de los problemas y la crisis de vivienda", ha señalado.

Así, Morodo ha dicho que "no hay una movilización social que es independiente de los partidos institucionales de la izquierda y que funciona por libre". "De hecho, yo no he visto a ningún líder de la izquierda ni del PSOE ni de Sumar, pasar por la acampada de Sol. Todo eso es legítimo que se denuncie y el PP debe hacerlo", ha defendido.

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido