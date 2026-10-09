Desde una ley que antepone a las empresas al silencio de las administraciones: todo lo que falló en el caso Maricarmen

Los detalles La ley protegió los intereses de los primeros que podían haberlo parado, la empresa propietaria, Urbagestión. Ellos son los que denunciaron tras comprar el piso y los que le pidieron a Maricarmen un alquiler un 300% más alto del que pagaba.

El caso de Maricarmen, fallecida tras dos semanas de su desahucio, revela las fallas de un sistema que prioriza intereses económicos sobre los derechos ciudadanos. Su desahucio fue legal, ya que la ley permitió a Urbagestión, la empresa propietaria, desalojarla tras comprar el piso y exigirle un alquiler un 300% más alto. La negativa a negociar y la ley de arrendamientos urbanos respaldaron a la empresa. La falta de un escudo antidesahucios, rechazado por PP, Vox y Junts, y la inacción gubernamental dejaron a Maricarmen sin protección. Las administraciones locales y autonómicas intervinieron tarde, evidenciando la falta de voluntad política.

El caso Maricarmen —fallecida este miércoles tras dos semanas de su desahucio— fue tan cruel porque falló todo lo que podía protegerla. Han fallado tantas cosas que han dejado al descubierto las vergüenzas de un sistema que antepone los intereses económicos a los derechos de los ciudadanos.

Con su desahucio se cumplió un mandamiento judicial porque la ley permitió echar de su casa a una anciana con un 50% de discapacidad. Porque la ley protegió los intereses de los primeros que podían haberlo parado, la empresa propietaria, Urbagestión. Ellos son los que denunciaron tras comprar el piso y los que le pidieron a Maricarmen un alquiler un 300% más alto del que pagaba.

Un alquiler que no quisieron negociar con el Gobierno ni con particulares. Querían echarla porque querían el piso y eso lo permite el sistema. Con la ley de arrendamientos urbanos en la mano, el Tribunal Supremo considera que los intereses de la empresa están por encima de los de los vulnerables.

Ante esto, ¿dónde está el escudo de protección? Está en el 'no' de PP, Vox y Junts al escudo antidesahucios en febrero. También está en la negativa de Junts y Podemos a dar su apoyo en julio al decreto de vivienda, aunque reseñaron que por otros motivos. Y en el cajón en el que el Gobierno dejó ese decreto al volver de vacaciones.

Sin protección y con las leyes en contra, quedaba la baza de las administraciones local y autonómica. Estas, efectivamente, intervinieron después y porque lo pidió la propiedad. Antes, la alternativa era inasumible porque no tuvieron suficiente voluntad política.

Con todo ello, no ha fallado el sistema, el sistema permite que esto pase y es ahí donde se le ven las costuras.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido