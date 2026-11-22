La caída de un árbol en la avenida de la Meridiana de Barcelona al paso de las participantes en una carrera ha dejado a varias mujeres heridas.

Casi una decena de personas se vieron sorprendidas por la cáida de un árbol en la Cursa de la Dona. El incidente sucedió debido a las fuertes rachas de viento.

Nueve personas han resultado heridas sin gravedad por la caída de un árbol en la avenida Meridiana de Barcelona durante la celebración de la Cursa de les Dones, como consecuencia del episodio de fuerte viento este domingo, han informado fuentes municipales a Europa Press.

Según ha informado el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un apunte en 'X' 2 personas han sido trasladadas al CUAP Sant Martí, 2 al Hospital Dos de Maig y otras dos al Hospital de Sant Pau, mientras que 3 de ellas no han requerido traslado.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado 5 ambulancias del SEM y dotaciones de Bombers de Barcelona. La Cursa de les Dones, que se celebraba este domingo, no se ha suspendido porque la caída del árbol ha afectado a la cola de la carrera.

El episodio de viento también ha dejado un hombre herido en Sabadell (Barcelona) por la caída de una farola este domingo.

Protección Civil de la Generalitat mantiene activada este domingo la alerta por fuertes vientos, que pueden superar los 72 kilómetros por hora en puntos del litoral y prelitoral central y sur, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona activó la pasada noche su propio plan municipal de prevención.

Según el SEM, la caída del árbol en la confluencia de la avenida de la Meridiana con la calle de Espronceda, en Barcelona, al paso de la Cursa de les Dones ha llevado al traslado de dos personas al hospital de Sant Pau; otras dos, al hospital Dos de Mayo; y otras dos al centro de urgencias de Sant Martí.

La 22 ª Cursa de les Dones de Barcelona ha partido con la participación de miles de mujeres a las nueve de la marcha desde la confluencia de Bac de Roda con la calle de Huelva, en el distrito de Sant Martí, y debía finalizar en las inmediaciones del Parc de la Ciutadella.

Testigos presenciales han narrado a EFE de que la caída del árbol se ha registrado cuando pasaban por la zona del suceso las mujeres que iban al final de la carrera popular que anualmente se celebra en la ciudad con la participación de unas treinta mil mujeres y que no ha sido suspendida a raíz del suceso

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