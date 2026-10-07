La conmoción de Andrea Ropero tras la muerte de Maricarmen: "Su ilusión era morir en esa casa como su madre, malditos desahucios"

La periodista de El Intermedio, que acompañó a Maricarmen el día de su desahucio y ha mantenido el contacto con ella y su familia desde entonces, asegura que la noticia le produce "muchísima pena": "Ha acabado muriendo en un hospital, que era lo que ella no quería".

"He recibido una llamada de teléfono y no me lo podía creer", ha compartido Andrea Ropero, periodista de El Intermedio, al conocer el fallecimiento de Maricarmen. La periodista, que estuvo con ella el día de su desahucio, ha relatado cómo ha vivido estas últimas semanas y el contacto que ha mantenido con la familia.

"Sabíamos que su estado era muy grave, porque este equipo ha estado en permanente contacto con la familia desde el día del desahucio, hemos hablado a diario con su primo Vicente, con su sobrina Vanesa, y esta mañana les he llamado y no me han respondido, les he puesto otro mensaje preguntando cómo seguía y tampoco me han respondido y ahí ya me he temido que su estado no era muy bueno", explica Ropero.

Según cuenta la periodista, el estado de Maricarmen "decayó en picado a partir de junio" y, en las últimas dos semanas desde el día del desahucio, "empezó a estar realmente mal". "Estaban preocupados y seguían haciéndole pruebas médicas, pero sí que iba cada vez a peor", señala. "Ha estado todo el rato acompañada de su familia y de miembros del Sindicato de Inquilinas, y también de sus vecinas", recuerda Ropero.

La periodista asegura que la noticia le produce "muchísima pena" y recuerda especialmente el día que estuvo con Maricarmen en su casa para realizar el reportaje: "Su ilusión era morir en esa casa porque su madre había muerto ahí y, malditos desahucios, ha acabado muriendo en un hospital, que era lo que ella no quería".

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