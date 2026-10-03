El copropietario de Urbagestión afirma que no se arrepienten de cómo han gestionado el caso de Maricarmen

Maricarmen fue desahuciada el 23 de septiembre, pero, después, se negoció una solución para que pudiera volver a su casa. Contaron con la mediación de la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid.

Tras el desahucio de Maricarmen, que se produjo el 23 de septiembre, las dos partes volvieron a negociar. El copropietario de Urbagestión, Ricardo Alonso, señala que han contado con la mediación de la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid "con el objeto de crear un espacio neutral de diálogo".

El acuerdo ha permitido que Maricarmen vuelva a su casa. Beatriz Duro, su abogada, indica que es un contrato "por un plazo de duración de ocho años con una renta que no puede superar el 30% de sus ingresos". "Ahora mismo va a quedar una renta similar a la que ella venía pagando, unos 500 euros", añade.

Desde Urbagestión, no se arrepienten de cómo han gestionado el caso. "Lo he meditado un poco", expone el copropietario de la empresa, "pero yo creo que no".

"Viendo el impacto ahora mismo, si haces una reflexión a posteriori, es claro que lo harías de otra forma", indica. Por ejemplo, explica que quizá "se hubiera renunciado al lanzamiento y se lo hubiera dejado ahí en precario y ya está".

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