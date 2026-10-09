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En Málaga

Teresa (72 años) consigue una casa tras ser desahuciada y dormir en la calle: "Como el alcalde pensaba que iba a cascar, me ha dado el piso"

María Teresa llevaba todo el verano durmiendo en un banco en la calle después de haber sido desahuciada del piso en el que llevaba viviendo y pagando durante años. Ahora, confiesa que quiere lo mismo "para todas".

Maritere ARV

María Teresa, de 72 años, ha conseguido un hogar después de haber pasado todo el verano durmiendo en un banco en la calle. Todo comenzó después de que en junio le desahuciaran del piso en el que llevaba viviendo y pagando durante años.

Ahora, celebra que ha logrado una vivienda municipal por 90 euros al mes. "Tengo las llaves de mi casa", ha señalado visiblemente feliz, confesando que se siente muy bien porque cree que ya le tocaba, pero destacando que todavía deben seguir pasando más cosas.

Acompañada de sus compañeras de 'Un techo por derecho', ha señalado que ahora espera que lo mismo que le ha ocurrido a ella le suceda "a todas". "La muerte de Maricarmen ha hecho que me den la casa, pero yo quiero que se la den a todas", ha recalcado.

María Teresa ha confesado que cree que lo que ha ocurrido es que el alcalde de Málaga se pensaba que "la iba a cascar" y como no quería que ocurriese lo mismo que con Maricarmen ha decidido "darle una casa".

"Lo que no sabe el alcalde es que voy a seguir y me va a ver en todos los sitios", ha destacado, asegurando que seguirá luchando para que todos tengan una casa. "En Málaga no puede haber nadie en la calle", ha zanjado.

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