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El duro relato de Juani a días de su desahucio: "Detrás de Maricarmen vamos a ir unos cuantos y yo quiero estar bien por mi hijo"
La mujer, de 83 años y con una discapacidad del 90%, ha expresado que no sabe dónde va a ir el 19 de octubre cuando sea desahuciada. "Y tengo una insuficiencia cardíaca aguda que me está llevando al otro mundo", ha expresado.
Juani Moreno, de 83 años, lleva en su casa desde que tenía 29 años. Sin embargo, el 19 de octubre va a ser desahuciada a las 13:00 horas, momento en el que no sabe dónde irá. "Mi hijo está buscando por muchos sitios, porque yo necesito una casa adaptada, pero no hay manera de encontrar. Primero, porque piden mucho y, segundo, porque las casas no están adaptadas. Hay una que está adaptada, pero no puedo pagar lo que me piden", ha lamentado.
En este sentido, la mujer ha contado que no puede ir a una residencia porque no quiere dejar solo a su hijo. "Yo a él no lo dejo por nada del mundo. El día que lo deje será para irme a otro sitio y él dijo en una ocasión que aunque tuviera posibilidades, no se iba a ir. Lo dijo cuando todavía vivía mi marido", ha expresado.
Además, Juani ha contado los duros momentos que le ha tocado vivir. "Mi marido y yo teníamos un kiosco de prensa y le dieron siete infartos cerebrales en dos meses. Y luego después, a los cuatro o seis meses, a mí me dio un cáncer de mama en la parte derecha. Después, tuve una pancreatitis aguda y después me dio otro cáncer en el otro lado y me lo quemaron, porque no me podían dar quimio. Y ahora tengo una insuficiencia cardíaca aguda que me está llevando al otro mundo. Y ahora con esto más todavía", ha manifestado.
Así, la octogenaria dejó de poder pagar la vivienda, primero por las enfermedades que tuvo y, además, le subió la hipoteca. "Yo pagaba 900 y pico y, de repente, un mes me llegó la factura y me habían subido a 1.400", ha subrayado, tras lo que ha reaccionado a la muerte de Maricarmen pronunciándose de forma tajante: "Tras ella vamos a ir unos cuantos y yo quiero estar bien para mi hijo".
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