Es la grandeza del campeón. Indiscutible, incontestable, imparable e inevitable. Hace medio año, Marc estaba hundido, recién operado y a más de 100 puntos del líder del Mundial. La idea de que revalidara el título de MotoGP era una absoluta utopía.

Seis meses después, Marc Márquez ha ganado su décimo mundial de motociclismo. Con 33 años, habiendo pasado por dos operaciones esta temporada y dejando una imagen icónica (la de su hombro derecho prácticamente inexistente), el ilerdense ha cerrado un círculo memorable.

Todo imponiéndose a la mayor rivalidad (con él mismo) y superando, eso sí, a su mayor rival, Valentino Rossi. Marc, con este título, consigue sumar 10 Mundiales (8 de MotoGP), uno más que 'Il Dottore', que ya se queda atrás en el debate del mejor de la historia.

Marc asciende incontestablemente a esa cima. Ya no es solo el número de campeonatos, sino la manera de ganarlos. Este último, con una moto inferior y entendiendo que para ganar debía dejar de ser tan 'Márquez' para empezar a ser un poco más 'Marc'.

No tenía la fuerza física de sus máximos rivales, ni mucho menos la potencia mecánica. No hay que olvidar que 'Pecco' Bagnaia, compañero de Marc, está noveno en la clasificación general.

Márquez se ha adaptado a todo. Cuando sabía que no podía ganar, no arriesgaba y, cuando optaba a la victoria, no daba opción a sus rivales. Así comenzó una remontada que ha terminado culminando en Portimao y que, hasta la fecha, no se ha visto en una temporada en MotoGP.

El hito es claro: haber remontado 102 puntos recién operado de hombro y pie con una moto más lenta. No hay explicaciones lógicas para entender porqué Márquez ha levantado su décimo título. Es cierto que Marc ha ignorado en varias ocasiones la lógica, este Mundial es, sin duda, su obra prima. Teniendo que dejar a un lado su idea de pilotar más instintiva para no dejar de ser fiel a su manera de ganar.

Es una hazaña sin precedentes. Con todo en contra. Cuando nadie apostaba por el gran campeón. Cuando todo el mundo lo vio derrotado. Habiendo diluido de manera insultante una ventaja de 100 puntos e ignorando una inferioridad mecánica que desde la primera carrera le derrocó como el candidato al título

Con todo eso lejos de su favor, Marc Márquez ha levantado 'El Décimo'. No existen precedentes (ni probablemente existirán) ante un hito que, sin duda, perdurará por siempre en la historia del motor. Lo firma, como no, el mejor piloto de todos los tiempos.