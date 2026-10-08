Miles de personas marchan en Madrid en memoria de Maricarmen y en protesta por la situación de la vivienda: "No son muertes, son asesinatos"

Los detalles La protesta, que ha comenzado en Sol, ha recorrido los tres kilómetros que hay hasta la casa de la anciana de 87 años, que ha fallecido semanas después de ser desahuciada. En el trayecto, cánticos contra Ayuso, Almeida y el Gobierno progresista.

Miles de personas han salido a las calles de Madrid para rendir homenaje a Maricarmen, una anciana de 87 años que se ha convertido en símbolo de la lucha contra los desahucios tras ser expulsada de su hogar. La marcha comenzó en Sol y recorrió tres kilómetros hasta su antigua casa, con pancartas que decían "el rentismo mata" y cánticos como "no son muertes, son asesinatos". En Cibeles, se guardó un minuto de silencio y se criticó a las autoridades. La protesta, con un claro carácter social, se replicó en ciudades como Valencia, Sevilla y Santander, donde se realizaron actos en memoria de Maricarmen. Esta jornada subraya la indignación por la situación de la vivienda en España y reafirma el compromiso de continuar la lucha.

En memoria de Maricarmen. En recuerdo de la anciana de 87 años. De una mujer que se ha convertido en el símbolo de la lucha por la vivienda. De la lucha contra los desahucios. De una batalla contra un mal que ella mismo sufrió y tras el que, semanas después de ver cómo la echaban de su casa, ha perdido la vida. Un día después de su fallecimiento, miles de personas han salido a las calles de Madrid para marchar desde Sol hasta su domicilio. Para protestar bajo pancartas como 'el rentismo mata'. Bajo cánticos de 'no son muertes, son asesinatos'.

Es lo que se ha podido leer y escuchar en la marcha. Son dos de las cosas que más se han repetido en un caminar que ha comenzando en el kilómetro cero de la capital de España. Desde ese lugar con cientos y cientos de tiendas de campaña. Desde el centro de la resistencia por la vivienda. Desde allí, desde un lugar que se marcó con una corona de flores, ha arrancado una marcha que tenía como objetivo llegar hasta la que era la casa de Maricarmen. Hasta la que durante 70 años, hasta que la echaron, fue la vivienda de la mujer.

Eran tres kilómetros los que había que recorrer. Eran 3.000 metros los que debían caminar los miles y miles de manifestantes que se dieron cita en Madrid. Que marchaban, al ritmo que podían ante la cantidad de personas allí presentes, hasta el punto marcado como final de la protesta.

En el trayecto, Cibeles. La plaza frente al Ayuntamiento de Madrid. Allí, una vez se ha guardado un minuto de silencio, han cargado contra Ayuso y Almeida, presidenta de la Comunidad y alcalde madrileño, a los que han mandado "a la mierda". Para el PSOE y Sumar, otro cántico: "El Gobierno progresista está con los rentistas".

Así han avanzado, bajo el lema de '¡Aquí están los antifascistas!', por las calles de la capital. Así han llegado hasta la Puerta de Alcalá, donde han guardado un emotivo y sentido minuto de silencio en memoria de Maricarmen para proseguir posteriormente con su marcha hasta su domicilio. Hasta completar los tres kilómetros de una protesta en memoria de la anciana fallecida y con un claro carácter social por la situación de la vivienda en España. Según Delegación del Gobierno, la marcha ha reunido a 20.000 personas.

Con Maricarmen y contra el rentismo

Pero Madrid no ha sido la única ciudad que ha querido recordar a Maricarmen. Que ha querido mostrar, de nuevo, su indignación por la situación de la vivienda. En Valencia, lo mismo, con cientos de personas concentradas en la plaza del Ayuntamiento con cánticos como '¡Que viva la lucha de la clase obrera!' o '¡El pueblo, unido, jamás será vencido!'. Había especial interés en esta concentración, al haber convocada otra del signo opuesto que finalmente apenas ha reunido a una decena de personas, muchos de ellos menores.

En Sevilla, cientos de personas han continuado una vez concluida la marcha cortando incluso varias calles del centro de la ciudad. Hasta cinco furgones de Policía han ido hasta el lugar, con los manifestantes levantando las manos en señal de paz y hablando con ellos. Negociando llegar hasta el Parlamento andaluz.

En el norte, en Santander, poco a poco se ha ido sumando gente en una concentración en la que se ha levantado un altar en honor a Maricarmen. Cientos de personas han mostrado pancartas como 'Buitre, escucha, el pueblo lucha', mientras otras encendían velas en recuerdo de la anciana fallecida.

Así está todo. Así ha sido de nuevo. Así se ha vivido una jornada en la que, tras las manifestaciones del sábado, la vivienda ha sido el centro de las proclamas. En la que se ha recordado y homenajeado a Maricarmen, a una mujer convertida en símbolo de la lucha en esta materia después de su desahucio. Después de que, tras un par de semanas desde esa imagen en silla de ruedas por la puerta de la que fue su casa durante 70 años, haya muerto en un hospital. Ahora, un día después de su fallecimiento, "Maricarmen vive, la lucha sigue".

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