Teresa, desahuciada con 72 años en Málaga, clama en el pleno contra el alcalde: "Ojalá me muriera aquí para que viera lo que es una mujer sin casa"

Los detalles La desahuciaron en junio, tiene un cáncer y su hijo está en paro. El Ayuntamiento la mandó a un hostal, pero desde agosto está durmiendo en la calle. Su discurso en el pleno del ayuntamiento ha evidenciado el abandono institucional frente a la crisis de la vivienda. "¡Tengan humanidad!", ha pedido.

El caso de María Teresa en Málaga refleja la crisis de vivienda. A sus 72 años, fue desahuciada tras intentar subirle el alquiler de 410 a 1.200 euros, una cifra impagable con su pensión de 900 euros. Tras un mes en un hostal, se encuentra sin hogar, durmiendo en la calle a pesar de sus problemas de salud, incluyendo cáncer y necesidad de oxígeno. En un pleno del Ayuntamiento, denunció su situación, criticando la falta de apoyo del consistorio. Con ironía y determinación, cuestionó a los políticos sobre su humanidad y pidió una solución para quienes, como ella, necesitan una vivienda digna.

Tristemente el caso de Maricarmen no es el único. Junto a su desahucio se producen muchos otros. En Málaga, María Teresa se ha convertido en un referente de la lucha por una vivienda digna. Fue desahuciada en junio del piso en el que llevaba viviendo y pagando durante años. Este jueves ha participado en el pleno del Ayuntamiento de Málaga para clamar contra su situación.

María Teresa tiene 72 años y su casero le quiso subir el alquiler de 410 euros a 1.200. "Pagaba en la puerta", aseguraba deslizando que "a lo mejor Hacienda ni se entera". La pensión de María Teresa es de 900 euros y vivía con su hijo en paro. Fue desahuciada el pasado 26 de junio y trasladada por el Ayuntamiento a un hostal. Desde el consistorio aseguraban que no iba a quedarse en la calle.

Pero la realidad es que, según ha denunciado la propia Teresa, tras "un mes en el hostal" se vio en la calle. Ahora duerme "en un banco o en un trastero", ha espetado en el pleno del Ayuntamiento. laSexta se ha puesto en contacto con ella. Nos cuenta que esta noche la ha pasado "en un portalillo".

Tiene un cáncer de mama en revisión, y otro de colon, operado, y necesita una máquina de oxígeno. "¿En la calle dónde la enchufo?", ha preguntado al alcalde en plena sesión.

Su contundencia y la crudeza de su situación han dejado en el pleno malagueño un discurso que evidencia el desamparo de Teresa.

"Estoy en la calle porque el Ayuntamiento, después de echarme de la casa pagando, me mandó al Barlovento, a un hostal", ha comenzado. "Estuve un mes y ya a la puta calle. Ahora mismo hay un banco ahí que es mío, ¡que no se me vaya a sentar nadie!", ha seguido con ironía. "El señor Pomares (en referencia al teniente de alcalde y concejal de Vivienda) me dijo que yo lo que quería era una residencia", ha negado Teresa. "¿Creen que yo estoy para una residencia? No estoy para una residencia, hay personas de 85 años que no pueden ni andar, pero yo no", ha espetado con energía.

"Voy a conseguir que no lo voten. En todos los barrios me conocen y en todos los sitios. Teresa está en la calle, porque como vivo todo el día en la calle. Yo necesito estar y pagar una casa. Cuando tengo calor me voy al Carrefour, pero por la noche me tengo que poner un oxígeno ¿dónde enchufo el oxígeno? Llevo tres días sin ponérmelo", ha seguido.

"Ojalá me muriera aquí. Sí, ojalá pa'que viera el alcalde lo que es una mujer que necesita una casa. Nada más que pido eso. Yo tengo una pensión de 900 euros. Puedo pagar los 400 que estaba pagando", ha clamado. Y ha terminado lanzando una pregunta a los políticos: "¿Son ustedes humanos? ¿Saben lo que es un ser humano? Que ayuda y es ayudado. Eso es un ser humano. ¡Tengan humanidad con las malagueñas que estamos en la calle!".

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