"Comienza la legislatura de la vivienda": miles de personas llaman a la huelga general en Madrid y llenan Cibeles en una marcha histórica

Los detalles El 'no' en el Congreso a los dos decretos ha encontrado respuesta en una movilización masiva a lo largo y ancho de España en la que se ha reivindicado el derecho a una vivienda digna y se ha llamado a una huelga general.

Las manifestaciones por la vivienda han tomado las calles de España, con el lema "Hacia la huelga general" resonando en diversas ciudades. En Madrid, cuatro concentraciones convergieron en Cibeles, movilizando a miles de personas. En Barcelona, la manifestación fue aplazada por la lluvia, mientras que en Valencia se vivieron momentos de tensión con la policía. En ciudades como Cádiz, Zaragoza y Santander, miles han exigido una huelga general tras el rechazo de dos decretos de vivienda en el Congreso. En Canarias y Palma de Mallorca, los manifestantes han clamado por el derecho a la vivienda, criticando la especulación y la inacción gubernamental.

'Huelga general'. Es lo que se podía leer en la mayor parte de las manifestaciones por la vivienda. Es lo que encabezaba un altísimo porcentaje de las marchas. Es lo que se ha escuchado en muchas de las proclamas que los allí presentes realizaban. Es la representación de la indignación. Del cabreo. Del enfado por un problema, por un gran problema, que sigue lejos de solucionarse y que a pesar de llegar al Congreso con dos decretos el resultado de todo fue un 'no'. Un 'no' de los grupos parlamentarios de derecha ante una propuesta del Gobierno en un pleno tras el que la calle ha respondido.

Y lo ha hecho en todos los puntos de España. Con marchas, con manifestaciones, en las que la voz de los manifestantes ha quedado más que clara. Así ha sido, por ejemplo, en Madrid, con cuatro concentraciones convocadas en Plaza de España, en Atocha, en el Hospital de La Princesa y en Emilio Castelar que han concluido en Cibeles. En una histórica protesta en la que, según el Sindicato de Inquilinas, ha movilizado a medio millón de personas; desde Delegación de Gobierno cifran los asistentes en 70.000.

Ha sido a eso de las doce de la mañana cuando las marchas han partido bajo el eslogan 'Hacia la huelga general'. Poco a poco, todos y todas han ido llegando a Cibeles, ante la sede del Ayuntamiento de Madrid, en una concentración masiva que se ha desarrollado sin incidentes.

A las 14:00, las cuatro columnas han confluido en Cibeles, dejando una imagen de la glorieta totalmente llena de gente hasta que, media hora después, se han ido dispersando. "Ahora sí comienza la legislatura de la vivienda", ha afirmado Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid.

De un lugar en el que, por séptimo día, se han seguido viendo tiendas de campaña en Sol. Que, lejos de cerrar, se han expandido por Alcalá y Preciados en su idea de llegar hasta la Plaza de Callao. Todo, a pesar de la lluvia.

La lluvia aplaza la marcha en Barcelona

A pesar de un agua que, debido a la intensidad con la que se espera que caiga en Barcelona, ha aplazado al lunes la manifestación prevista en la Ciudad Condal que iba a dar comienzo a las 19:00 en L'Hospitalet.

"Parece que las lágrimas de rentistas asustados por la huelga general nos impedirán hacer la manifestación", han expuesto desde el Sidicat de Llogateres.

Tensión en la protesta de Valencia

Mientras, en Valencia varios manifestantes han protagonizado momentos de tensión con la Policía cerca del Palau de Les Arts, donde un grupo ha traspasado el vallado encontrando una respuesta de los agentes con cargas, gas lacrimógeno y pelotas de goma.

"Vergüenza me daría ser Policía", han esgrimido los manifestantes al término de la marcha en la ciudad del Turia.

Tras estos momentos de tensión, los manifestantes se han sentado frente a los agentes con las manos en alto y haciendo sonar sus llaves al grito de 'Que viva la lucha de la case obrera' y cantando el 'Bella Ciao'.

Cádiz, Zaragoza, Santander...

Las manifestaciones se han sucedido en un país en el que la indignación ha crecido aún más si cabe tras los 'noes' a los dos decretos de vivienda en el Congreso. En Cádiz, a eso de las 11:30, ha comenzado una marcha que ha reunido a una gran multitud del mismo modo que en otras ciudades como Zaragoza y Santander, donde miles de personas se han manifestado en la ciudad cántabra para pedir, como en el resto de lugares, la convocatoria de una huelga general.

La manifestación ha partido de una concentración a las 12:00 en la Delegación del Gobierno en Cantabria, para subir hasta la Consejería de Vivienda en la calle alta. Durante la marcha, la gente ha entonado diversos cánticos contra rentistas, inversores, el Gobierno de España o el consejero de Vivienda de la comunidad autónoma.

En Canarias, los manifestantes han clamado para que la vivienda "sea un derecho y no un negocio" con caceroladas y pancartas que se han escuchado y visto en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria. "Acabemos con el negocio de la vivienda. NI casas sin gente ni gente sin casas", se leía en la cabecera de la manifestación en la capital grancanaria.

En las protestas, los manifestantes han puesto el foco en un Gobierno canario "que lleva tres años bloqueando la aplicación de la ley de vivienda", considerando que aunque se hubieran aprobado los decretos también se habría impedido aliviar la crisis en las islas.

En Palma de Mallorca, miles de personas han salido a las calles para reivindicar el derecho a la vivienda en una macha bajo el lema 'Feim de l'habitatge un dret' (Hagamos de la vivienda un derecho), recorriendo las calles de la isla bajo gritos de 'Rentista despierta, se te acabo la fiesta' o 'Fuera fondos buitre y especuladores'.

Desde las organizaciones convocantes han cifrado en 10.000 el número de asistentes; Policía Nacional, por su parte, afirma que han sido unas 3.000 personas.

'Hacia la huelga general'

En casi todas ellas, la opción de una huelga general. Los manifestantes están convencidos, mientras que los sindicatos prefieren ir con prudencia buscando un motivo laboral que pueda dar legalidad a tal situación. En la CEOE, aunque están de acuerdo en que hay un problema, consideran que convocar una bajo tal premisa no es legal.

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