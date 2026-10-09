De los minutos de silencio a las canciones por Maricarmen: los emotivos homenajes a su lucha

Los detalles Cerca de la casa en la que vivió más de 70 años y de la que fue desahuciada, un coro ha cantado canciones como 'En el pozo de María Luisa' o el 'Txoria Txori'.

Cientos de organismos públicos y empresas privadas han guardado un minuto de silencio en memoria de Maricarmen en ciudades como Madrid, Sevilla, Bilbao y Barcelona. Este homenaje se suma a las marchas por la vivienda de los últimos días, donde se han escuchado proclamas y canciones en honor a su lucha. En Madrid, el simbólico silencio y las consignas durante la marcha rindieron un emotivo tributo. En Sainz de Baranda, la calle donde vivió durante más de 70 años, las velas iluminaron un altar mientras un coro entonaba canciones como 'En el pozo de María Luisa' y 'Txoria Txori'. Canciones versionadas continuaron denunciando la situación, reflejando el dolor y la rabia que también expresó la cantante Eva Amaral en su homenaje musical.

Cientos de organismos públicos y empresas privadas han guardado este viernes un minuto de silencio en memoria de Maricarmen en ciudades como Madrid, Sevilla, Bilbao o Barcelona. Un forma de homenajear a Maricarmen que se suma a las marchas por la vivienda convocadas en los últimos días, y en las que se han escuchado proclamas y canciones para poner en valor su lucha.

Lo simbólico del silencio y el mensaje de las consignas replicadas con fuerza en todo el trayecto de la masiva marcha de Madrid dieron lugar al mejor homenaje posible. La noche del jueves, la música envolvió Sainz de Baranda, la calle donde vivió y desalojaron a Maricarmen.

Es precisamente ahí, cerca de la que fue su casa durante más de 70 años, donde la luz de las farolas se fundió con la de las velas que forman su altar. Todo, mientras un coro entonaba canciones como 'En el pozo de María Luisa' o el 'Txoria Txori' como un símbolo de libertad.

"Traigo la camisa roja, (...) de sangre de un compañero"; "si le hubiera cortado las alas, habría sido mío, no se habría marchado. Pero de esa manera no habría sido pájaro", se escuchó.

También, canciones versionadas para seguir denunciando, como hizo Maricarmen, esta situación. Un ejemplo fue 'En huelga': "Si la ley no nos ampara, algo tendremos que hacer, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1.000 a la huelga, compa, yo voy también".

También el homenaje de otras melodías, propias del "dolor y la rabia" que escribía la cantante Eva Amaral en su cuenta. "Y sólo quiero un momento de paz, que el mundo se detenga. Antes de que yo desaparezca barrida por el viento, arrancada de tus manos, como un gorrión volando en el centro de un tornado", ha cantado, en recuerdo de Maricarmen.

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