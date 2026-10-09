Javier Gil, investigador del CSIC: "Los fondos de inversión como Blackstone van a invertir en la campaña electoral para que, gobierne quien gobierne, sus intereses permanezcan"

"Ahora mismo estará habiendo reuniones en Estados Unidos, en la sede de Blackstone, de Cerberus, de Lonestar, diciendo: "¿Qué va a pasar en España, por qué se han levantado? Tenemos mucho dinero invertido y no queremos que nuestra rentabilidad baje", apunta Javier Gil, investigador del CSIC.

Con la presión de la calle, Pedro Sánchez ha mutado en adalid contra la especulación. Sin embargo, estos días se le ha recordado que se ha reunido con ese tipo de fondos varias veces.

"Con todo el mundo hay que tener primero relaciones y, segundo, información", opina Javier Buró, gerente de la empresa pública de vivienda de Navarra, para el que la cuestión es "qué le ofreces": "Si lanzas un mensaje de 'venga a usted aquí, compre y arráseme la ciudad y especule lo que quiera, porque lo único que me interesa es que se mueva el mercado a corto plazo', ese es un tipo de mensaje. Si uno se reúne con los fondos de inversión y les dices: 'Quiero que bajen ustedes el nivel de inversión especulativa, quiero que suban ustedes el nivel de inversión en vivienda asequible', no hay problema".

Javier Gil, investigador del CSIC, cree que en estos momentos "estará habiendo reuniones en Estados Unidos, en la sede de Blackstone, de Cerberus, de Lonestar, diciendo: '¿Qué va a pasar en España, por qué se han levantado? Tenemos un problema porque tenemos mucho dinero invertido y no queremos que nuestra rentabilidad baje'".

De este modo, el experto considera que estos fondos "van a intervenir en la campaña electoral en España y van a presionar a todos los partidos políticos para que, gobierne quien gobierne, los intereses de los fondos de inversión permanezcan y eso es lo que nos jugamos ahora. ¿Se lo vamos a permitir? Esperemos que no", afirma.

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