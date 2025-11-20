Última hora
Reacciones tras la condena al fiscal general, en directo | El PP carga contra Sánchez: "La inhabilitación de García Ortiz le inhabilita"
La histórica resolución ha sido adoptada una semana después de concluir el juicio oral, pero la sentencia está pendiente de redacción. García Ortiz ha sido condenado a una multa y a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general.
Feijoo ofrecerá una declaración institucional esta tarde
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hará una declaración institucional en la sede nacional del partido esta misma tarde para valorar la condena al fiscal general del Estado. Así lo confirman fuentes 'populares' a laSexta.
El PP carga contra Sánchez: "La inhabilitación de García Ortiz inhabilita al presidente"
El 'número dos' del PP, Miguel Tellado, ha cargado contra Pedro Sánchez a través de sus redes sociales. "'¿Quién va a pedir perdón al Fiscal?' Nadie, señor Sánchez. Quien tiene que pedir perdón es usted a los españoles por perturbar la normalidad democrática de este país", ha aseverado en la red social 'X'. "Debe seguir el camino de SU fiscal general. La inhabilitación de Álvaro García Ortiz inhabilita al presidente del Gobierno a seguir", ha senteciado.
Almeida: "El que debe perseguir delitos, condenado por cometerlos"
Aunque de momento Ayuso no se ha pronunciado, sus compañeros de partido sí lo están haciendo ya, a través de las redes sociales. Uno de ellos ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida: "El que debe perseguir delitos, condenado por cometerlos. Sanchismo en estado puro", ha aseverado en un tuit.
Silencio, de momento, desde Sol
Fuentes de Sol confirman a laSexta que Isabel Díaz Ayuso esta ahora mismo en su despacho en la Real Casa de Correos. "Haremos una valoración en cuanto leamos la sentencia completa", trasladan.
El Gobierno ve "gravísima" la condena al fiscal general del Estado y denuncian que ha sido condenado "sin ninguna prueba"
Primera reacción del Gobierno tras conocerse la condena a Álvaro García Ortiz. Fuentes del Ejecutivo consultadas por laSexta ven "gravísima" la decisión del Tribunal Supremo, que ha condenado al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación, al pago de una multa de 7.200 euros y a indemnizar al novio de Isabel Díaz Ayuso con otros 10.000 por daños morales. Desde Metafuturo, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha preferido "morderse la lengua" tras conocer la noticia. Los socialistas ven "muy grave" esta sentencia, según las fuentes consultadas.
El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados
El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos reservados. La Sala Segunda le impone una inhabilitación especial de dos años para el cargo de jefe del Ministerio Público y una multa de 7.200 euros. Además, deberá indemnizar a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, con 10.000 euros por daños morales. La resolución se ha adoptado por cinco votos de la mayoría conservadora del tribunal frente a dos votos de la minoría progresista. En este sentido, la sentencia, que está aún pendiente de redacción, contará con dos votos particulares, emitidos por las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo. Esta última iba a ser la ponente, pero al no estar de acuerdo con la sentencia finalmente la ponencia ha recaído en el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta.