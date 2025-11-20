Reacciones tras la condena al fiscal general, en directo | El PP carga contra Sánchez: "La inhabilitación de García Ortiz le inhabilita"

El PP carga contra Sánchez: "La inhabilitación de García Ortiz inhabilita al presidente" El 'número dos' del PP, Miguel Tellado, ha cargado contra Pedro Sánchez a través de sus redes sociales. "'¿Quién va a pedir perdón al Fiscal?' Nadie, señor Sánchez. Quien tiene que pedir perdón es usted a los españoles por perturbar la normalidad democrática de este país", ha aseverado en la red social 'X'. "Debe seguir el camino de SU fiscal general. La inhabilitación de Álvaro García Ortiz inhabilita al presidente del Gobierno a seguir", ha senteciado. Compartir en X

Almeida: "El que debe perseguir delitos, condenado por cometerlos" Aunque de momento Ayuso no se ha pronunciado, sus compañeros de partido sí lo están haciendo ya, a través de las redes sociales. Uno de ellos ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida: "El que debe perseguir delitos, condenado por cometerlos. Sanchismo en estado puro", ha aseverado en un tuit.

El Gobierno ve "gravísima" la condena al fiscal general del Estado y denuncian que ha sido condenado "sin ninguna prueba" Primera reacción del Gobierno tras conocerse la condena a Álvaro García Ortiz. Fuentes del Ejecutivo consultadas por laSexta ven "gravísima" la decisión del Tribunal Supremo, que ha condenado al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación, al pago de una multa de 7.200 euros y a indemnizar al novio de Isabel Díaz Ayuso con otros 10.000 por daños morales. Desde Metafuturo, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha preferido "morderse la lengua" tras conocer la noticia. Los socialistas ven "muy grave" esta sentencia, según las fuentes consultadas. Esther Redondo

