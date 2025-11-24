El fiscal general del Estado presenta su renuncia tras la condena del Supremo

El contexto El Alto Tribunal ha condenado al jefe del Ministerio Público a dos años de inhabilitación y una multa por revelación de datos. De momento solo conocemos el fallo, pero no la sentencia.

Álvaro García Ortiz, hasta ahora fiscal general del Estado, ha renunciado a su cargo tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación y una multa por revelar datos reservados sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Además, deberá indemnizar a González Amador. Aunque aún no se conocen todos los detalles de la sentencia, solo el fallo, García Ortiz ha comunicado su decisión en una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños. En ella, expresa su respeto por las resoluciones judiciales y considera que es el momento de dejar su alta responsabilidad.

El hasta ahora fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su renuncia este lunes a primera hora, tan solo días después de que el Tribunal Supremo le condenara el pasado jueves a dos años de inhabilitación y una multa por un delito de revelación de datos reservados sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, a quien además tendrá que indemnizar.

A falta de conocer el detalle de la sentencia -por ahora solo se ha hecho público el fallo-, el jefe del Ministerio Público ha señalado en una carta, dirigida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y a la que ha tenido acceso laSexta, que deja el cargo por su "profundo respeto a las resoluciones judiciales", si bien se muestra convencido "de haber servido fielmente a la institución".

"Esta decisión judicial, antes que cualquier otra consideración, implica que el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria de nuestro país ha acordado imponerme la pena de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado, tras valorar como delictivos, a falta de mayor concreción, los hechos objeto de enjuiciamiento", señala en primer lugar García Ortiz.

"El profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad -siempre presente en mi mandato- de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales determinan mi decisión de que, sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia, presente mi renuncia como Fiscal General. Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española", agrega.

Agrega que su decisión "deriva directamente del fallo" que le fue notificado hace unos días, pero incide: "En mi haber tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional".

"Solicito a petición propia que el Consejo de Ministros acepte el cese de mi mandato como Fiscal General del Estado. Agradezco al Gobierno de España la propuesta que el 19 de julio de 2022 cristalizó en mi nombramiento. La confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelvo al entender que, una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad", concluye.

Vía libre al relevo

Ya el jueves, tras conocer la condena al fiscal general, desde el Gobierno ya trasladaron que pondrían en marcha el proceso para nombrar a un nuevo fiscal general en los siguientes días y que sería "una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho". La renuncia de García Ortiz ahora da vía libre al Ejecutivo para nombrar a su relevo este mismo martes.

Desde el Gobierno vienen insistiendo en que acatan pero no comparten el fallo condenatorio contra García Ortiz, y así lo trasladó también el propio presidente, Pedro Sánchez, este domingo.

Sánchez muestra su "discrepancia" por la condena al fiscal general: "Lamentamos este fallo, pero lo acatamos"

