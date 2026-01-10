Ahora

Metro cuadrado a precio de oro: Vandellós y Hospitalet del Infante, la localidad en la que el precio de la vivienda ha subido un 80% en un año

Los detalles Pese a ser una localidad de solo 7.000 habitantes, la demanda para adquirir una casa allí ha aumentado ostensiblemente hasta alcanzar precios de 170.000 euros.

España ha arrancado 2026 con una herencia no deseada de 2025: la subida escandalosa del precio de la vivienda. En nuestro país, crece a un ritmo del 12,8%, más del doble de la media europea.

Una media que sube especialmente gracias al curioso caso de Vandellós y Hospitalet del Infante, un pueblo en la costa de Tarragona. Allí, se encuentran casas como un cuarto sin ascensor de 77 metros cuadrados, 3 habitaciones, un baño, cocina reformada, terraza, plaza de garaje y con unas vistas impresionantes.

Pero la peculiaridad es este municipio de alrededor de 7.000 habitantes es el encarecimiento de un 80% de la vivienda en el último año. "Hay muy poca oferta y mucha demanda. Es un municipio atractivo. Es pequeño, pero tiene todos los servicios, está muy cuidado y tiene vida todo el año", explican desde el municipio.

Algo que ya saben también los compradores: "Viene mucha gente aquí: extranjeros también, belgas y franceses para retirarse. Luego también muchos de Zaragoza, de Huesca, de Andorra...".

A ello se suma, según cuentan los vecinos, que no se están construyendo nuevos edificios: "El problema es que no se hacen bloques, no se hace nada, solo chalets y lo que hay está a precios desorbitados. No hay pisos, no encuentras".

Al probar con un adosado de dos plantas, 146 metros cuadrados y también tres habitaciones, un baño y terraza el resultado es el mismo. El precio de estas casas, pese a ser un municipio pequeño, ronda los 170.000 euros.

Porque es fácil escapar de la ciudad para encontrar otros precios, pero es imposible huir de la crisis de vivienda.

