Pilar Gómez: "Como González Amador y Ayuso lo dejen este señor ya no le va a importar a nadie"

La periodista se ha preguntado que "cuántos vamos a seguir el juicio" si, antes de que se le abra el juicio, González Amador y la presidenta madrileña rompen su relación sentimental.

Esta semana se ha iniciado el juicio contra el fiscal general del Estado, que ya ha contado con la declaración de Alberto González Amador, y también se ha conocido que el novio de Isabel Díaz Ayuso se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados por un presunto fraude fiscal.

Ambos temas se han tratado durante el debate de laSexta Xplica. "La declaración del novio de Ayuso es un elemento de victimismo brutal. Lo hemos podido ver todos", ha señalado José Muñoz, portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts.

Tras la confrontación de ideas mantenida entre él y Andrea Levy (PP), Pilar Gómez ha aprovechado la ocasión para externalizar un pensamiento que le ha venido mientras escuchaba los argumentos de los tertulianos: "Yo voy a hacer un comentario muy frívolo que se me está viniendo a la cabeza mientras hablamos. Como lo dejen González Amador y Ayuso, de repente este señor no le va a importar a nadie, ¿no?".

"Porque estamos aquí con González Amador, que está muy bien, pero yo pensando que imagínate que en este procesamiento, de aquí a que le abran el juicio, han roto. A ver cuántos seguimos el juicio", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.