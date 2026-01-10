Ahora

Contra el acuerdo

Feijóo cita a sus 'barones' en Zaragoza el 18 de enero para hacer un frente común contra la financiación de Sánchez

El contexto El líder del PP preparará junto a los líderes autonómicos 'populares' una estrategia para hacer frente al acuerdo Gobierno-ERC que dará más financiación a Cataluña.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), durante la primera jornada de la 28 Interparlamentaria del PP.
Alberto Núñez Feijóo ha convocado a todos los barones del partido a una cumbre sobre financiación autonómica que tendrá lugar el próximo 18 de enero en Zaragoza.

El líder del Partido Popular ha anunciado la cita en su intervención, a puerta cerrada, en la primera jornada de la reunión interparlamentaria del PP que se celebra en A Coruña, según ha podido saber laSexta.

Allí, también ha avanzado que sus consejeros pedirán a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ofrezca los detalles que no se han explicado hasta ahora del nuevo modelo de financiación autonómica que pactó el Gobierno con ERC.

Según dicho acuerdo, el nuevo modelo de financiación autonómica reportará al conjunto de comunidades de régimen común casi 21.000 millones de euros más que si se mantuviera el modelo vigente a través, en parte, de aumentar el porcentaje de cesión a las comunidades autónomas en el IRPF y el IVA. Estos pasarían a ser del 50% al 55% y del 50% al 56,5%, respectivamente.

Si los presidentes autonómicos como Jorge Azcón o Alfonso Fernández Mañueco ya hablaban de "desigualdad" autonómica tras conocer el anuncio, Miguel Tellado lo ha calificado de "corrupción política".

"Es un encuentro entre un presidente asediado por la corrupción y un condenado e inhabilitado por el Tribunal Supremo por malversación. Es un palo para los ciudadanos que cumplen. Un premio para los independentistas que mantienen a Sánchez en el poder, quitando dinero a los españoles honrados para dárselo a una administración desleal como es la independentista", ha expresado el secretario general del PP.

