Habla Jacob Frey

El alcalde de Minneapolis manda "a tomar por culo" a los agentes migratorios del ICE: "Buscan el caos y romper nuestra ciudad"

El crimen de Renee Nicole Good ha sacado a cientos de personas a las calles. Para Jacob Frey, ya son un símbolo. "La mayoría se está manifestando pacíficamente", ha defendido el político demócrata.

Jacob Frey, alcalde de Minneapolis
Jacob Frey, alcalde demócrata de Minneapolis y azote del ICE, ha mandado a "tomar por culo" a los agentes migratorios de Trump. Sus declaraciones le han puesto de nuevo en la primera fila de la política nacional.

"La intención del ICE no es la seguridad ni reducir la criminalidad, sino que lo que buscan es caos y romper nuestra ciudad", ha denunciado Frey, cuya figura ha ganado peso tras el asesinato de Renee Nicole Good a manos de estos agentes.

En este sentido, el alcalde demócrata ha señalado que "están intentando presentar esto como una acción de defensa propia", a lo que ha añadido: "Quiero decirle a todo el mundo directamente que eso es una tontería".

El crimen de Renee Nicole Good ha sacado a cientos de personas a las calles, y para Jacob Frey, ya son un símbolo. "La mayoría se está manifestando pacíficamente", ha defendido el alcalde de Minnesota, quien les ha expresado su "más sincero agradecimiento". "Estamos muy agradecidos por todo lo que han estado haciendo", ha expresado.

El alcalde, con un perfil joven, se ha paseado esta semana por todas las televisiones para pedir que se marchen. "Si tuviese autoridad sobre el ICE, no estarían aquí", ha manifestado Frey, quien se planta ante una situación que considera "anticonstitucional".

