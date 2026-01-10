Irán, dos semanas sumidas en el caos: las protestas siguen ante una represión gubernamental que deja decenas de muertos y un aislamiento del mundo

Imagen de una protesta contra el régimen de Irán en EEUU

El contexto Este sábado se cumplen dos semanas del inicio de las protestas en Irán por la gran inflación que sufre el país y que tiene en el punto de mira al líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí.

Las protestas en Irán, que involucran a un millón y medio de personas y se extienden por las 31 provincias del país, continúan intensificándose tras dos semanas de disturbios. Las manifestaciones, inicialmente motivadas por la inflación, ahora también desafían al régimen del ayatolá Ali Jameneí. Reza Pahlaví, hijo del último sha de Persia, ha instado a los iraníes a seguir protestando y a iniciar una huelga general. La respuesta gubernamental ha sido represiva, con al menos 51 muertos y más de 2.000 detenidos. El régimen ha restringido el acceso a internet para controlar la información. Mientras tanto, Estados Unidos ha expresado su apoyo a los manifestantes, lo que ha provocado una reacción del Ejército iraní, que advierte sobre complots extranjeros.

Un millón y medio de habitantes involucrados. Las 31 provincias del país como sede. 512 puntos de protestas. Las manifestaciones en Irán, lejos de cesar, siguen en aumento cuando este sábado se cumplen dos semanas desde su inicio. Unas calles iraníes que siguen llenas de disturbios ante la respuesta violenta de las autoridades.

Unas protestas que no terminan porque también encuentran el apoyo de ciertas figuras, entre ellas Reza Pahvalí, hijo del último sha de Persia, que ha animado a los iraníes a seguir manifestándose este fin de semana e iniciar una huelga general para doblegar a la República Islámica del ayatolá Ali Jameneí.

"Nuestro objetivo ya no es simplemente salir a las calles; el objetivo es prepararnos para tomar los centros de las ciudades y mantenerlos", ha afirmado en redes sociales Pahlaví, que vive en el exilio desde que la revolución islámica encabezada por Ali Jameneí derrocara a su padre en 1979.

Porque, en un principio, los miles de manifestantes salieron a las calles para cargar contra la enorme inflación que sufre Irán y que complica el día a día de sus habitantes, pero con el paso de los días el foco se ha puesto también en un régimen ayatolá que muchos piden que acabe.

Y la respuesta gubernamental ha sido la de la represión. La ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo (Noruega), notificó este viernes que son al menos 51 los muertos desde que comenzaran las protestas el 28 de diciembre.

A ello hay que sumarle los más de 2.000 detenidos que se notifican desde varios medios de comunicación. Y es que, en la República Islámica, las leyes iranís permiten que te puedan ahorcar por protestar.

De hecho, una veintena de personas fueron condenadas a pena de muerte tras las protestas de 2022. Unos meses de lucha en las calles cuyo detonante fue el asesinato de Mahsa Amini, la joven que llevaba mal colocado el velo, y que terminaron con más 400 muertos y 22.000 detenidos.

Ahora, la situación es similar. Y precisamente son mujeres y jóvenes, como ocurrió entonces, quienes están liderando unas protestas que son respondidas a patadas, a garrotes y a tiros. Si bien en ocasiones el manifestante consigue salir con vida, puede terminar siendo detenido y, posteriormente ser torturado.

Cerrados al mundo

Con una situación fuera de control, la decisión del régimen de Ali Jameneí ha sido cerrarse al mundo e intentar que no se conozca lo que está ocurriendo en su territorio.

Este jueves, el Gobierno de Irán tomó la decisión de restringir el acceso al internet global sin permitir conexiones o servicios de fuera del país.

La plataforma NetBlocks, que supervisa el tráfico y la censura en internet, señaló en X que las métricas muestran que Irán se encuentra en un "apagón" de internet "a nivel nacional" y agregó que el incidente llega tras "una serie de medidas de censura digital" tomadas contra las protestas que se están dando por todo el país, medidas que "obstaculizan" el derecho a comunicarse en un momento "crítico".

No obstante, los 12 días de protestas que ya llevaban cuando se tomó esta decisión ha hecho que se encuentre en el extranjero un apoyo a los manifestantes y cientos de ciudades europeas han albergado también sus respectivas manifestaciones en apoyo al pueblo iraní.

Apoyo de EEUU

El apoyo institucional también ha llegado a los manifestantes iraníes. Y, concretamente, el de la Casa Blanca. "Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán", ha escrito escuetamente Marco Rubio, secretario de Estado en EEUU, en su cuenta de X.

Y, en su reciente línea de amenazar con entrar militarmente en un país, Donald Trump también ha abierto la posibilidad a una posible intervención en Irán ante la violencia ejercida contra los manifestantes.

Ante este apoyo manifiesto, el Ejército de Irán ha respondido este sábado que se enfrentará seriamente contra cualquier "complot" auspiciado por Estados Unidos para incitar a la inestabilidad y perturbar la seguridad de la República Islámica.

En un comunicado recogido por la agencia iraní Tasnim, el Ejército instó a la población a "mantenerse alerta" y frustrar los "complots hostiles que buscan incitar la inestabilidad y los disturbios" en el país.

El Ejército de Irán añadió que el "agresivo" y "perverso" Gobierno de Estados Unidos ha urdido conspiraciones para recuperar su dominio sobre el pueblo iraní, y defendió que Washington se ha unido al "régimen sionista criminal", en alusión a Israel, y a "grupos terroristas" para perturbar la seguridad de la República Islámica de Irán.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.