El Gobierno ve "gravísima" la condena al fiscal general y prepara su sustituto: "Se ha condenado si ninguna prueba"

Los detalles Fuentes del Gobierno trasladan a laSexta su primera impresión minutos después de conocer la condena al fiscal general. En Metafuturo, Óscar López ha asegurado que prefería "morderse la lengua".

El Gobierno ha reaccionado con preocupación ante la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y al pago de multas e indemnizaciones. Fuentes del Ejecutivo califican la decisión de "gravísima" y aseguran que García Ortiz ha sido condenado "sin ninguna prueba", defendiendo su inocencia. La sentencia fue apoyada por una mayoría conservadora de magistrados. El Gobierno planea nombrar un nuevo fiscal general de "máximo prestigio profesional" y ha elogiado la labor de García Ortiz. El presidente Pedro Sánchez ha reiterado su confianza en la inocencia del fiscal.

Primera reacción del Gobierno tras conocerse la condena a Álvaro García Ortiz. Fuentes del Ejecutivo consultadas por laSexta ven "gravísima" la decisión del Tribunal Supremo, que ha condenado al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación, al pago de una multa de 7.200 euros y a indemnizar al novio de Isabel Díaz Ayuso con otros 10.000 por daños morales.

Desde Metafuturo, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha preferido "morderse la lengua" tras conocer la noticia. Los socialistas ven "muy grave" esta sentencia, según las fuentes consultadas.

El Gobierno dice discrepar de la sentencia porque creen que García Ortiz ha sido condenado "sin ninguna prueba" y defienden que el fiscal general del Estado es "absolutamente inocente". En la sentencia ha habido una mayoría conservadora de cinco magistrados que se ha impuesto a los dos magistrados progresistas.

Tras conocer la sentencia, el Ejecutivo traslada que en los próximos días pondrán en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo fiscal general del Estado, "que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho". "El Gobierno desea reconocer la labor de Álvaro García Ortiz en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado", añaden.

Desde el Ejecutivo se ha defendido la inocencia del fiscal general en todo momento. En una entrevista en 'El País' el pasado 9 de noviembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba que García Ortiz era inocente, "más aún tras todo lo visto", añadía. "Insisto, creemos en su inocencia y, tras lo escuchado y visto esta semana, más aún", enfatizaba el líder del Ejecutivo.

