Ahora

Suceso en Logroño

La Policía halla los cuerpos sin vida de dos jóvenes de 20 y 13 años en Logroño

Los detalles Los jóvenes han sido localizados en el recinto de la obra de un edificio. Antes de la medianoche, una furgoneta azul colisionó contra las vallas de protección de la obra y del vehículo salieron los dos jóvenes, que, según recogen cámaras de seguridad, subieron a lo alto del inmueble y se precipitaron al vacío.

Lugar en el que han sido hallados los cuerpos de dos jóvenes de 20 y 13 años en Logroño.Lugar en el que han sido hallados los cuerpos de dos jóvenes de 20 y 13 años en Logroño.EP

La Policía Nacional ha hallado sobre las 23:45 horas de este viernes los cuerpos sin vida de dos personas, un hombre de 20 años y una joven de 13, en la calle Marques de Larios de Logroño. Según las primeras informaciones, ninguno presentaba signos de violencia.

Los jóvenes han sido localizados en el recinto de la obra de un edificio. Antes de la medianoche, una furgoneta azul colisionó contra las vallas de protección de la obra y del vehículo salieron los dos jóvenes, que, según recogen cámaras de seguridad, subieron a lo alto del inmueble y se precipitaron al vacío.

Según apuntan desde la institución, se ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias en las que se han producido los hechos aunque "todo apunta", informa la Policía, a que "se precipitaron de forma voluntaria".

NOTICIA EN AMPLIACIÓN

