Fernando Berlín, tras la condena al fiscal: "Estamos ante una ola reaccionaria global frente a la democracia liderada por algunos sistemas judiciales"

El periodista Fernando Berlín ofrece una crítica reflexión tras la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Supremo. En el vídeo, se muestran todos los detalles.

Tras la polémica decisión del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que han condenado por "revelación de datos reservados", sin pruebas, el periodista Fernando Berlín, director de Radiocable.com, asegura irónicamente que no entiende cómo la ciudadanía tiene prejuicios contra la justicia.

"Si solo hemos escuchado al PP decir que controlaban la Sala Segunda por detrás, si solo hemos visto a los jueces manifestándose en contra de las reformas judiciales en contra del Gobierno de España, si solo hemos visto pronunciamientos políticos reiterados y algunos magistrados que terminan en las filas del PP y vuelven después a la magistratura... ¿Cómo no se van a preguntar eso los españoles si la justicia es independiente o no?", afirma Berlín.

Pero esto no es una "novedad", añade el periodista: "En EEUU, el Tribunal Supremo es profundamente conservador, y estamos ante una ola reaccionaria generalizada en todo el mundo frente a la democracia que está en buena parte capitaneada por algunos sistemas judiciales". En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

