El Supremo culmina su inédito juicio contra el fiscal general con un fallo sin sentencia que indigna al Gobierno y envalentona al PP

El contexto El Gobierno no puede esconder su indignación por la sentencia del Supremo contra García Ortiz, mientras Sánchez y Feijóo hablan de "abuso de poder" por parte de su rival. El equipo de Ayuso, por su parte, habla de "un éxito sin precedentes de la democracia".

Álvaro García Ortiz ha sido inhabilitado como fiscal general del Estado por el Tribunal Supremo debido a un delito de revelación de datos reservados relacionados con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. La sentencia incluye una inhabilitación de dos años, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a González Amador. El fallo ha generado reacciones diversas: el Gobierno muestra su discrepancia, mientras que Ayuso y el Partido Popular lo celebran. El proceso judicial ha puesto de manifiesto divisiones dentro de la judicatura española y se espera el nombramiento de un nuevo fiscal general en los próximos días.

Álvaro García Ortiz dejará de ser fiscal general del Estado tras ser inhabilitado por el Tribunal Supremo en una condena histórica de la que, de momento, no conocemos más que el fallo. En un proceso que ha sido inédito de principio a fin, el Tribunal Supremo ha dictaminado que García Ortiz quede inhabilitado para ejercer como fiscal general del Estado por un delito de revelación de datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

El fallo recoge una inhabilitación de dos años como fiscal general del Estado, una multa de 7.200 euros y una indemnización a González Amador de 10.000 euros por daños morales. Además, deberá pagar las costas del proceso. Es el final de un proceso que arrancó en 2022, cuando la Agencia Tributaria detecta que González Amador ha generado facturas falsas para ahorrarse más de 350.000 euros del Impuesto de Sociedades de los años 2020 y 2021. Hacienda le señala por un doble fraude fiscal justo antes de comprar un ático valorado en 1,2 millones de euros.

Es entonces cuando el novio de Ayuso intenta llegar a un acuerdo con Hacienda, un acuerdo que se filtra y se publica en un medio de comunicación. Ahí comienza el bulo contra el fiscal general, un bulo que inicia Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, que da la vuelta a la historia y difunde que es la Fiscalía la que había ofrecido un pacto a González Amador, justo al revés de lo que había ocurrido. Poco después se conoce que esa versión es mentira y ocurrió justo al revés: fue González Amador quien intentó llegar a un acuerdo con Hacienda confesando los dos delitos fiscales. Es entonces cuando el fiscal general ordena elaborar una nota de prensa para aclarar, dice, una acusación tan grave contra los fiscales.

Ese proceso, relatado hasta la saciedad, culminó este jueves con un fallo que se produjo solo una semana después de que el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Andrés Martínez Arrieta, dejase visto para sentencia el juicio. Entonces comenzó la deliberación de los siete magistrados que han votado a favor -con un resultado de cinco votos contra dos- de condenar al fiscal general del Estado, con el voto particular de las magistradas progresistas Susana Polo y Ana Ferrer. Fuentes del Supremo trasladan a laSexta que la notificación de la sentencia no será inminente, aunque vista la celeridad con la que se ha conocido el fallo, todo hace pensar que no tardaremos mucho en conocer la sentencia y, con ella, los argumentos del Supremo para condenar a García Ortiz.

Condena, indignación y celebración: el caso del fiscal general enciende todas las trincheras políticas

Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral y Carmen Lamela sí que ven delito de revelación de datos reservados. A falta de conocer esos detalles de la sentencia, cabe resaltar que una de las claves para que finalmente haya sido condenado podría estar en la nota de prensa emitida por Fiscalía. En el cuarto párrafo del fallo se puede leer este entrecomillado: "dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021". Esa información estaba en los correos entre la Fiscalía y el abogado de González Amador, una información que ya había sido publicada por laSexta y por otros medios.

El fiscal general declaró ante el Supremo lo siguiente: "Es cierto que habían salido ya dos correos, dos entrecomillados de los correos de fiscales, y quedaba un poco coja la nota si hacíamos caso omiso a lo que era de reconocimiento y relevancia pública. Había que incorporar en ese relato la cronología de los correos que teníamos a nuestra disposición. Y eso es lo que hicimos".

Con esas pequeñas pistas del fallo, se puede ver que esos datos reservados a los que hace referencia el Supremo eran el correo electrónico en el que el abogado de González Amador reconocía dos delitos fiscales, y ese entrecomillado que se incluyó en la nota de prensa que al día siguiente, el 14 de marzo de 2024, publicó la Fiscalía de Madrid y que asumió en primera persona el fiscal general del Estado.

Sea como fuere, el Gobierno no va a esperar para buscar un sustituto como fiscal general del Estado. Aunque García Ortiz puede recurrir ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pudiendo llegar incluso al Tribunal Europeo de derechos humanos, desde el Ejecutivo trasladaban que pondrán en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo fiscal general del Estado "en los próximos días".

La reacción del Gobierno: reconoce su "discrepancia" con el fallo

Las reacciones políticas no se hicieron esperar después de conocerse el fallo del Supremo contra García Ortiz. El Gobierno tuvo una primera valoración minutos después de conocerse el resultado de esa votación, que conocimos en laSexta sobre las 14:00 horas de este jueves, una condena que ven "gravísima". Ya entrada la tarde, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, compartió el "reconocimiento" del Ejecutivo a la labor de un García Ortiz a quien ya buscan sustituto.

Pese a mostrar públicamente su disconformidad con el fallo, Bolaños pidió que estas discrepancias "no pueden conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y, particularmente en la Justicia". "España es un Estado de derecho, con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial", defiende el ministro, que avanza que el sustituto de García Ortiz será "una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho".

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no quiso contestar directamente ante este fallo. Lo único que dejó fue este comentario durante un discurso en el Congreso: "Hoy, viendo lo que está pasando en nuestras sociedades, más que nunca necesitamos ese coraje. La democracia es un privilegio que debemos defender cada día. Hay que defenderla de intereses económicos, de abusos de poder. Firme deseo de neutralizar esa amenaza".

Entre el silencio y mensajes velados: la 'reacción' de Sánchez al fallo contra el fiscal general

Quien sí fue más contundente fue Patxi López, el portavoz socialista en el Congreso, que llegó a hablar de "vergüenza": "Las sentencias se acatan, y nosotros la acatamos y la acataremos. Pero viendo lo que hemos visto, conociendo lo que conocemos y sabiendo lo que sabemos de todo el proceso me parece una auténtica vergüenza".

Sumar llega a hablar de "golpe judicial en toda regla". "Lo que ha ocurrido es un golpe judicial en toda regla: una causa construida sobre meras sospechas, inferencias sin sustento y contradicciones internas señaladas incluso en los votos particulares. No aceptaremos que el Estado de derecho se use para desestabilizar a un Gobierno legítimo", esgrime el socio minoritario del Gobierno, que también resalta que el proceso "ha llegado a poner bajo sospecha el trabajo del periodismo": "Criminalizar a la Fiscalía es injusto. Criminalizar al periodismo es autoritario. Y nosotras y nosotros estaremos siempre del lado de la democracia, la verdad y las instituciones públicas".

Ayuso celebra la decisión del Supremo: "Un español ha vencido al aparato del Estado"

Si el Gobierno y sus socios han mostrado su disconformidad con el fallo del Supremo, la otra cara la tenemos en el Partido Popular y, especialmente, en Isabel Díaz Ayuso, que habla de "un éxito sin precedentes de la democracia". Así lo trasladan fuentes cercanas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que celebran que "un español ha vencido al aparato del Estado, que ha ido contra él simplemente por su relación personal con ella".

En su cuenta de X (en español y en inglés), Ayuso escribió un mensaje en el que afirma que, ahora, "el mundo sabe lo que está pasando en España". "Toda la prensa internacional recoge el fallo del Supremo porque no se concibe en una democracia libre, utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular. En ese banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo", recoge el mensaje.

Ayuso, "muy satisfecha" por el fallo del Supremo contra el fiscal general: "Un español ha vencido al aparato del Estado"

Esa alegría en la Puerta del Sol fue complementada por los reproches desde el PP nacional a Pedro Sánchez, a quien reclaman elecciones. El líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, criticó que "quien debía perseguir el delito lo cometió", señalando directamente a Sánchez por lo que consideran un "bochorno institucional". "La página negra la ha escrito el fiscal general del Estado, pero la tinta se la ha dado Sánchez", trasladó Feijóo, que cree que García Ortiz "se prestó a ser peón en la estrategia del Ejecutivo".

¿Y ahora qué? Seguimos a la espera de la sentencia

La realidad es que esta condena supone un varapalo para la estabilidad del Gobierno, que siempre ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado. El fallo ya se conoce, pero todavía tiene que publicarse la sentencia. Fuentes consultadas por laSexta aseguran que la noticia "ha caído como una bomba" en una Fiscalía General del Estado que recibió con aplausos a García Ortiz cuando comenzó el juicio.

En los próximos días se nombrará un nuevo o nueva fiscal general del Estado, elegido por el rey a propuesta del Gobierno. Será un nuevo momento de alta tensión que ya se evidenció en la apertura del año judicial, donde asociaciones mayoritarias y conservadoras de jueces y fiscales mostraron su incomodidad con García Ortiz.

Este fallo pone de manifiesto las grietas crecientes dentro de la judicatura española, un poder cada vez más dividido entre conservadores y progresistas. A la espera de conocer al sustituto de García Ortiz, tenemos un fallo histórico que marca un antes y un después en la judicatura española, un juicio que será estudiado, analizado y que promete tener, si cabe, mayores repercusiones a las que hoy somos capaces de vislumbrar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.