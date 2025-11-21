Ahora

Acatarán el fallo

El Gobierno no prevé el indulto al fiscal general aunque el PP les acusa de preparar el escenario

Los detalles Si finalmente Álvaro García Ortiz dimite antes de formalizar su cese, su cargo lo asumiría María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal que representó a la Fiscalía en el juicio.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sale del Tribunal Supremo
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un día después del fallo en su contra, Álvaro García Ortiz sigue siendo el fiscal general del Estado. Y lo seguirá siendo, si no dimite antes, hasta que se notifique la sentencia a todas las partes y se publique su cese en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Un cese que no evitarán desde Moncloa ya que fuentes del Gobierno han confirmado a laSexta que no planean indultarle.

Nombrar a su sucesor está en manos del Gobierno, que por ahora guarda silencio al respecto. Tampoco se ha pronunciado la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, el mismo tribunal que lo ha condenado. Ni siquiera lo ha hecho el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, al que García Ortiz puede acudir para recurrir la decisión: "Muchísimas gracias, pero yo no voy a hacer ninguna declaración".

Tampoco está claro su futuro. La condena del Supremo de este jueves le inhabilita específicamente "para el cargo de fiscal general del Estado", aunque la duda reside en si ello también implica su expulsión de la carrera fiscal. Según el reglamento, un fiscal puede ser apartado si es condenado por un "delito doloso". Pero si la pena es menor a seis meses de prisión, como es el caso, el nuevo fiscal general podría sustituir la expulsión por una suspensión temporal.

En todo caso, tendrá que abandonar sí o sí el cargo porque el Gobierno ya ha afirmado que acatará la sentencia. "La acatamos y la acataremos", ha asegurado Patxi López, portavoz socialista en el Congreso.

Además, fuentes del Gobierno han descartado a laSexta que en los planes de Moncloa esté un indulto para Álvaro García Ortiz. Sin embargo, desde el Partido Popular acusan al Gobierno de estar ya allanando el terreno para ese escenario. "Creo que están construyendo ya la pedagogía del indulto", ha afirmado este viernes Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP.

Y, en el caso de que el Fiscal General abandonara el cargo antes de su cese, su puesto lo asumiría María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal que representó a la Fiscalía en el juicio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Reacciones tras la condena al fiscal general, en directo | Ayuso celebra la condena al fiscal general por "hechos propios de una dictadura"
  2. Pérez Llorca llamó a Mazón a las 18:57 al ver las inundaciones en Utiel y él le habló de problemas en la Ribera
  3. Dimite el presidente de la Diputación de Almería tras su detención por el caso mascarillas
  4. Martin Baron califica el Gobierno de Trump como un sistema de "corrupción abierta": "La prensa debería servir de freno a su poder"
  5. Muere una niña de seis años y otra de cuatro está en la UCI tras ser atendidas en la misma clínica dental de Alzira (Valencia)
  6. El fascista que agredió sexualmente a las activistas de Femen podría enfrentarse a un año de cárcel