El Gobierno no prevé el indulto al fiscal general aunque el PP les acusa de preparar el escenario

Los detalles Si finalmente Álvaro García Ortiz dimite antes de formalizar su cese, su cargo lo asumiría María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal que representó a la Fiscalía en el juicio.

Álvaro García Ortiz continúa como fiscal general del Estado tras el fallo en su contra, aunque su cese es inminente una vez se notifique la sentencia y se publique en el Boletín Oficial del Estado. El Gobierno, encargado de nombrar a su sucesor, aún no se ha pronunciado, al igual que Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo, y Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional. La condena del Supremo le inhabilita para el cargo, pero no está claro si será expulsado de la carrera fiscal. El Gobierno acatará la sentencia y no contempla un indulto, aunque el PP sospecha lo contrario. Si García Ortiz abandona el cargo anticipadamente, María Ángeles Sánchez Conde asumiría el puesto.

Un día después del fallo en su contra, Álvaro García Ortiz sigue siendo el fiscal general del Estado. Y lo seguirá siendo, si no dimite antes, hasta que se notifique la sentencia a todas las partes y se publique su cese en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Un cese que no evitarán desde Moncloa ya que fuentes del Gobierno han confirmado a laSexta que no planean indultarle.

Nombrar a su sucesor está en manos del Gobierno, que por ahora guarda silencio al respecto. Tampoco se ha pronunciado la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, el mismo tribunal que lo ha condenado. Ni siquiera lo ha hecho el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, al que García Ortiz puede acudir para recurrir la decisión: "Muchísimas gracias, pero yo no voy a hacer ninguna declaración".

Tampoco está claro su futuro. La condena del Supremo de este jueves le inhabilita específicamente "para el cargo de fiscal general del Estado", aunque la duda reside en si ello también implica su expulsión de la carrera fiscal. Según el reglamento, un fiscal puede ser apartado si es condenado por un "delito doloso". Pero si la pena es menor a seis meses de prisión, como es el caso, el nuevo fiscal general podría sustituir la expulsión por una suspensión temporal.

En todo caso, tendrá que abandonar sí o sí el cargo porque el Gobierno ya ha afirmado que acatará la sentencia. "La acatamos y la acataremos", ha asegurado Patxi López, portavoz socialista en el Congreso.

Además, fuentes del Gobierno han descartado a laSexta que en los planes de Moncloa esté un indulto para Álvaro García Ortiz. Sin embargo, desde el Partido Popular acusan al Gobierno de estar ya allanando el terreno para ese escenario. "Creo que están construyendo ya la pedagogía del indulto", ha afirmado este viernes Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP.

Y, en el caso de que el Fiscal General abandonara el cargo antes de su cese, su puesto lo asumiría María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal que representó a la Fiscalía en el juicio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.