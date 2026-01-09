Equipo de Investigación destapa qué hay detrás del fenómeno viral 'La Casa de los Gemelos': un negocio de directos de casino

Los detalles En sus directos, los gemelos aseguran invertir grandes sumas de dinero en sus programas. Sin embargo, el reality es solo el escaparate, ya que su verdadero negocio arranca pasada la medianoche.

'La Casa de los Gemelos' arranca un domingo por la noche con ocho personas como protagonistas, unas reglas que se improvisaban sobre la marcha, alcohol y la promesa de aguantar encerrados el mayor tiempo posible. Sin embargo, sus participantes apenas llevan 25 minutos juntos cuando el conflicto pasa de las palabras a la violencia física. Los organizadores del reality fichan a protagonistas de vídeos virales, pero solo nueve horas después de empezar, 'La Casa de los Gemelos' se cancela, aunque eso no frena la atención.

Equipo de Investigación intenta hablar con Carlos y Daniel, los gemelos organizadores del reality, quienes no aceptan una entrevista, pero sí deciden responder en su canal: "Mi gente o no lo va a ver o si lo ve se, lo pone con palomitas y se ríe de esa mierda de prensa y esa mierda de investigación", expresa uno de ellos.

Al cumplir la mayoría de edad, ambos dejan los estudios y ponen en marcha su primer negocio: los pronósticos deportivos, donde el acceso a su canal de apuestas es inmediato. Los gemelos también utilizan su canal de Twitch para difundir sus pronósticos en directo y atraer nuevos jugadores. A través de vídeos, Daniel anima a los seguidores del canal a apostar mientras recorre mundo.

Más del 20% de los menores españoles ha apostado online en el último año. Cuanto más rápido es el ciclo, menos tiempo hay para pensar. Sin embargo, para que el negocio de las apuestas funcione, necesita algo más que jugadores: audiencia. Y para conseguirla, los gemelos pasan de creadores a productores de formatos pensados para el algoritmo. En menos de un año, lanzan 15 formatos, algunos de los cuales superan el millón de visualizaciones.

Los gemelos consiguen fichar a caras conocidas de la televisión para que participen en sus shows, como Pipi Estrada, quien accede a hablar con Equipo de Investigación: "Llegaron los dos con coches de alta gama, lo que me impresionó; pensé que parecía que el negocio les iba muy bien", expresa el periodista deportivo.

Asimismo, los gemelos ponen en marcha una estrategia para aumentar su alcance y contactan a personas para que difundan su contenido en redes sociales a cambio de una compensación económica. Un joven que decidió colaborar con los gemelos denuncia en Equipo de Investigación que nunca llegó el dinero que prometieron que le iban a pagar. "Me deben entre 6.000 y 7.000 euros, porque había entre 60 y 70 millones de visualizaciones. Mi amigo (que también colaboró con ellos), entró en depresión al final", señala el joven.

Pese a la cancelación de la primera edición, producen una nueva entrega de 'La Casa de los Gemelos'. La gala de inicio arranca en directo ante 200.000 personas. En ese momento, piden donaciones, fichan a Kiko Hernández como presentador y levantan un plató gigante de 1.000 metros cuadrados que alquilan por medio millón de euros.

La primera en entrar es La Falete, la concursante más polémica de la primera edición. El resto del casting mezcla exrealities y nombres virales de Internet. Para controlar el desarrollo del espectáculo, incorporan un equipo de seguridad formado por 10 personas encapuchadas, aunque la violencia no es un accidente, sino que forma parte del sistema.

El verdadero negocio arranca después de medianoche

En sus directos, los gemelos aseguran invertir grandes sumas de dinero en sus programas. Sin embargo, el reality es solo el escaparate, ya que su verdadero negocio arranca pasada la medianoche, cuando sus seguidores se conectan a sus directos de casino. Así, en cada retransmisión, repiten el mismo mensaje: "Si entráis en la web, ganáis 150 euros gratis por registraros en una de las tres casas de apuestas que tenéis allí".

Los enlaces llevan siempre al mismo sitio: casas de apuestas asociadas. Y detrás de los enlaces aparece una agencia de marketing internacional que conecta influencers con casinos online, cuyos servicios recomiendan los gemelos. La agencia de marketing que trabaja con los gemelos factura casi 20 millones de euros y tiene oficinas por todo el mundo.

