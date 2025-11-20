Maestre, sobre la sentencia contra el fiscal general: "Cinco conservadores le condenan y dos progresistas le absuelven. Está todo dicho"

El periodista ha destacado que ha ocurrido lo que él ya advirtió que pasaría, y es que al final Álvaro García Ortiz ha sido condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos y una multa de 7.200 euros.

Antonio Maestre ha reaccionado a la histórica sentencia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El periodista ha señalado que los votos han sido cinco conservadores condenándolo y dos progresistas absolviéndole. "Con eso está todo dicho", ha destacado.

El periodista ha recordado que él ya advirtió que esto sería lo que acabaría ocurriendo, confesando que le parece "terrible" que antes de que se publicase la sentencia ya se pudiese saber cómo se iban a producir los votos.

En concreto, el Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado por revelación de datos reservados. La Sala Segunda le ha impuesto una inhabilitación especial de dos años para el cargo de jefe del Ministerio Público y una multa de 7.200 euros.

Además, deberá indemnizar a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, con 10.000 euros por daños morales por la filtración del correo electrónico en el que el abogado del empresario reconocía, en su nombre, que había cometido dos delitos fiscales.

