Pilar Velasco, sobre la sentencia "divisiva y polarizante" contra el fiscal general del Estado: "Es grave lo que está ocurriendo"

En Al Rojo Vivo, la periodista advierte sobre la falta de información y el cambio de criterio jurídico en la condena al fiscal general del Estado: "Estamos en situación de indefensión, al valorar una sentencia de la que no se nos informó y cuya tipología se ha modificado".

La periodista Pilar Velasco ha valorado la histórica sentencia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "A mí me parece muy grave lo que está ocurriendo. Es una sentencia divisiva, polarizante, en la que el Tribunal Supremo ha dado muestras de no haber buscado siquiera una deliberación real", ha afirmado.

Velasco también ha subrayado la inusual rapidez con la que se ha desarrollado todo el proceso: "Me parece imposible que el juicio terminara hace menos de una semana y que, en solo cuatro días hábiles, los cinco jueces del bloque conservador no hayan hecho el menor esfuerzo por sentarse con las dos juezas progresistas para tratar de alcanzar un punto común. Hablamos de un proceso judicial del que sabían perfectamente que dejaba al tribunal partido en dos".

Otro aspecto que considera preocupante es la falta de información y el cambio de criterio jurídico: "Ahora que se le condena, estamos en una situación de indefensión, porque debemos valorar una condena de la que no se ha informado y en la que, además, se ha modificado la tipología. Estoy esperando a que se publique el texto para entender por qué pasamos de una revelación de secretos a otro tipo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.