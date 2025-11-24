Yolanda Díaz, sobre la renuncia del fiscal general: "Hoy ha dimitido un hombre bueno, un hombre que es inocente"

Los detalles La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar sostiene que "hay parte de la judicatura que se cree impune y hay parte de la judicatura que ha tomado parte" de la batalla política "vulnerando su mandato constitucional y la separación de poderes.

Yolanda Díaz ha elogiado a Álvaro García Ortiz, quien renunció como fiscal general del Estado tras ser inhabilitado por el Tribunal Supremo por la filtración de correos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Díaz lo describió como un "hombre bueno e inocente" y criticó la decisión del Supremo como un ataque a la democracia y la separación de poderes. Llamó a la movilización ciudadana, especialmente a los progresistas, para defender la democracia y los derechos de los trabajadores. Este llamamiento fue respaldado por Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy, quienes destacaron la integridad de García Ortiz y cuestionaron la sentencia del Supremo.

Un hombre "bueno" e "inocente". Así se ha referido Yolanda Díaz a Álvaro García Ortiz en el día en el que ha presentado su renuncia como fiscal general del Estado tras ser condenado a una inhabilitación de dos años por el Tribunal Supremo en el marco de la filtración de los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

"Ha dimitido hoy un hombre bueno, un grandísimo profesional, un hombre que es inocente", ha expresado la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, que sostiene que el fallo del Supremo supone "un punto de inflexión" que "vulnera su mandato constitucional y la separación de poderes".

Pide movilizaciones "en defensa de la democracia"

Tras esa valoración, Díaz ha llamado a los ciudadanos, y en especial a los votantes progresistas, a movilizarse "en defensa de la democracia y el respeto institucional". Una petición que ya hizo el pasado sábado durante la Conferencia Política de Sumar, en la que reclamó a la ciudadanía "que agarre la democracia con sus manos y que salgan a defender no al Gobierno de España, sino los derechos de la gente trabajadora".

"Ha llegado la hora de dar un paso adelante", ha añadido Díaz, que ha denunciado que "hay parte de la judicatura que se cree impune y hay parte de la judicatura que ha tomado parte" de la batalla política con esta decisión del Alto Tribunal.

Un llamamiento que ha respaldado también el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, que ha insistido en la importancia de protestar ante "todos estos atropellos" que, asegura, serán tenidos en cuenta por la ciudadanía en las próximas elecciones generales.

Del mismo modo, el titular de Consumo, Pablo Bustinduy, ha insistido en la misma línea que Díaz y ha agradecido al fiscal general del Estado su comportamiento "impecable, incluso en estas condiciones, manifestando un respeto por las instituciones y una integridad de la que no serían capaces muchas personas en la posición en la que se ha visto sometido". Bustinduy ha calificado como "insólito" el hecho de que se haya hecho pública la condena sin una sentencia. "El tiempo va a poner a cada uno en su lugar", ha añadido.

